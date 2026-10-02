ASV nosaka sankcijas ar Krieviju saistītajam maksājumu tīklam A7
ASV pakļāvušas sankcijām ar Krieviju saistīto maksājumu tīklu A7, pavēstīja Savienoto Valstu Finanšu ministrija, norādot, ka tīklu cita starpā izmantoja Irāna, lai apietu sankcijas.
ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) ir ieviesis sankcijas pret "A7 Network" kā pret lielu starptautisku noziedzīgu organizāciju.
"Finanšu ministrija likvidē finanšu infrastruktūru, kas ļauj Irānai un citiem ASV pretiniekiem apiet sankcijas, pārvietot nelikumīgus līdzekļus un apdraudēt pasaules finanšu sistēmas integritāti," paziņoja ASV finanšu ministrs Skots Besents.
Tiek norādīts, ka A7 ir ar Krieviju saistīts ēnu finanšu tīkls, kas izmanto naudas atmazgāšanas metodes, lai nelikumīgi pārvietotu milzīgas naudas summas, apejot sankcijas un citus likumus tajās jurisdikcijās, kur tas darbojas.
To vada sankcijām pakļautais Moldovas uzņēmējs Ilans Šors.
ASV jau iepriekš bija noteikušas sankcijas atsevišķām A7 struktūrām, bet jaunās sankcijas attieksies uz visu tīklu.