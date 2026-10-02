Savā dzimšanas dienā miris Džipsijas Rouzas Blanšāras partneris; viņa savulaik tika notiesāta par līdzdalību mātes slepkavībā
34 gadu vecumā miris Kens Urkers – amerikānietes Džipsijas Rouzas Blanšāras dzīvesbiedrs un viņas meitas tēvs. Blanšāras vārds pasaulē kļuva plaši pazīstams pēc skaļās lietas par viņas mātes slepkavību – gadiem ilgi māte apkārtējos pārliecināja, ka meita cieš no smagām slimībām, bet 2015. gadā Blanšāra pierunāja savu toreizējo draugu māti nogalināt.
Urkers miris 1. oktobrī – savā 34. dzimšanas dienā. Viņš atrasts bez dzīvības pazīmēm kādā mājā Luiziānas štatā. Vietējās varasiestādes paziņojušas, ka turpina izmeklēt viņa nāves apstākļus.
Medijs “TMZ”, atsaucoties uz ģimenei tuviem avotiem, vēsta, ka Blanšāra Urkeram bija nosūtījusi apsveikumu dzimšanas dienā, taču atbildi nav saņēmusi. Vēlāk viņš atrasts bezsamaņā.
Blanšāra pēc viņa nāves sacīja, ka Urkers bijis lielisks tēvs un dziļi mīlēts cilvēks. Viņa viņu nodēvējusi arī par savu dvēseles radinieku. “Es parūpēšos, lai viņa izaug, zinot, cik ļoti tēvs viņu mīlēja,” par abu meitu Auroru sacīja Blanšāra.
Blanšāras un Urkera attiecības aizsākās laikā, kad sieviete vēl izcieta cietumsodu par līdzdalību savas mātes Klodīnas “Dī Dī” Blanšāras slepkavībā. Urkers viņai pirmo reizi uzrakstīja pēc dokumentālās filmas “Mommy Dead and Dearest” noskatīšanās. 2018. gadā, apciemojot Blanšāru cietumā, viņš viņu bildināja, taču pāris vēlāk izšķīrās.
Atrodoties ieslodzījumā, Blanšāra 2022. gadā apprecējās ar Raienu Andersonu. Tomēr pēc viņas atbrīvošanas no cietuma 2023. gada nogalē laulība izjuka. 2024. gada pavasarī Blanšāra un Urkers atkal satuvinājās, bet dažus mēnešus vēlāk paziņoja, ka gaida savu pirmo bērnu. Viņu meita Aurora Reina Urkere piedzima 2024. gada decembrī.
Džipsijas Rouzas Blanšāras dzīvesstāsts ASV izraisīja milzīgu rezonansi. Viņas māte gadiem ilgi bija likusi apkārtējiem uzskatīt, ka meita sirgst ar virkni smagu slimību. Džipsija pārvietojās ratiņkrēslā un tika pakļauta dažādām medicīniskām procedūrām, lai gan vēlāk atklājās, ka daudzas no mātes aprakstītajām veselības problēmām viņai nebija.
2015. gadā Dī Dī Blanšāra tika atrasta sadurta savās mājās Misūri štatā. Izmeklēšana atklāja, ka Džipsija bija pierunājusi internetā iepazīto draugu Nikolasu Godežonu nogalināt viņas māti.
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Blanšāra 2016. gadā atzina savu vainu otrās pakāpes slepkavībā un saņēma desmit gadu cietumsodu. Pēc aptuveni septiņiem ieslodzījumā pavadītiem gadiem viņa 2023. gada decembrī tika atbrīvota nosacīti. Godežonam par slepkavību piespriests mūža ieslodzījums.
Pēc iznākšanas no cietuma interese par Blanšāras dzīvi saglabājusies ļoti liela – viņas stāstam veltītas dokumentālās filmas un seriāli, bet pati Blanšāra kļuvusi par plaši apspriestu personību sociālajos tīklos.
Urkera nāves precīzie apstākļi pašlaik tiek izmeklēti.