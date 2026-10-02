Lietuvā mēģina iekļūt liela migrantu grupa, viņus ķer ar suņiem un helikopteru. VIDEO
Ceturtdienas vakarā Lietuvā no Baltkrievijas teritorijas mēģināja iekļūt 35 nelegālu migrantu grupa. Lietuvas robežsargi visus robežpārkāpējus aizturēja, pirms viņiem izdevās nokļūt dziļāk valsts teritorijā. Plašajā operācijā tika iesaistīti ievērojami robežsardzes spēki, helikopters un kinologi ar dienesta suņiem, paziņoja Lietuvas Valsts robežsardze.
Kaut gan Lietuva uz robežas ar Baltkrieviju uzstādījusi dzeloņstiepļu žogu un aizsargbarjeru, Čepkeļu purvā šādu infrastruktūru ierīkot nav bijis iespējams nestabilās grunts un dabisko šķēršļu dēļ, ko centās izmantot nelūgtie viesi. Tomēr novērošanas sistēma viņus pamanīja.
Nekavējoties tika sākta plaša robežpārkāpēju aizturēšanas operācija, mežiem klātās teritorijas pārmeklēšanai no gaisa tika iesaistīts robežsardzes helikopters, bet robežsargiem un policistiem pievienojās kinologi ar dienesta suņiem.
Pazemes tunelis pie Latvijas–Baltkrievijas robežas, pa kuru Latvijā iekļuva 28 personas
Ceturtdien Krāslavā robežsargi konstatēja 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas.
Lai apgrūtinātu notveršanu migranti sadalījās vairākās grupās, taču tālu netika. Visus 35 cilvēkus robežsargi tumsā drīz vien atrada un aizturēja. Visas notvertās personas bija jauni vīrieši, vecumā no aptuveni 20 līdz 30 gadiem, tikai vienpadsmit aizturētajiem bija personu apliecinoši dokumenti. Vīrieši apgalvoja, ka ir Afganistānas un Irākas pilsoņi.
Līdz piektdienas rītam 29 aizturētie nosūtīti atpakaļ uz Baltkrieviju, piecu nopratināšana Lietuvā turpinājās, bet viens sūdzējās par veselības problēmām, tādēļ nogādāts ārstniecības iestādē.
Lietuvas robežsardze norāda, ka pēdējā laikā nelikumīgi iekļūt no Baltkrievijas visbiežāk mēģina aptuveni 20 līdz 40 gadus veci vīrieši, reizēm izrādot vardarbīgu pretestību.
Šogad Lietuvas robežsargi lieguši no Baltkrievijas nelikumīgi iekļūt valstī 1661 migrantam, pavēstīja robežsardze.
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Kopš 2021. gada no Baltkrievijas uz Baltijas valstīm un Poliju pastāvīgi plūst migrantu straume no Āfrikas un Tuvo Austrumu valstīm, Baltkrievijas diktatoram Aleksandram Lukašenko savulaik pat organizējot avioreisus uz Minsku un šos migrantus speciāli vedot uz robežu, kur viņi centās ielauzties kaimiņvalsts teritorijā. Šādi viņš centās atriebties jo īpaši Polijai, kur patvērumu guva daudzi baltkrievu opozīcijas locekļi pēc protestu vardarbīgas apspiešanas sakarā ar 2020. gada prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu, kas ļāva kopš 1994. gada valdošajam Lukašenko saglabāt varu.