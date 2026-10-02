Latvijas un Krievijas dubultpilsonis Ļevuškins vainots Leipcigas lidostas diversiju organizēšanā
Leipcigas lidostas diversijas domājamais organizētājs ir Latvijas un Krievijas dubultpilsonis Oļegs Ļevuškins, vēsta britu laikraksts "Daily Telegraph", atsaucoties uz Eiropas drošības dienestu izmeklēšanas materiāliem un informāciju.
The Telegraph раскрыла личность организатора атаки на аэропорт Лейпцига и связала диверсию с частью ГРУ, где служили «Боширов» и «Петров»— Новости «Агентства» (@agents_media) October 2, 2026
Предполагаемым организатором неудачной атаки дронов в аэропорту в немецком Лейпциге оказался россиянин Олег Левушкин, сообщила британская… pic.twitter.com/Sknky9XN3D
Ļevuškins nodrošinājis loģistikas atbalstu un palīdzējis sagatavot uzbrukumu, ziņo laikraksts.
Jūlija beigās Ļevuškins caur Turciju devies uz Berlīnes Brandenburgas lidostu un 27. jūlijā iznomājis automašīnu. 31. jūlijā transportlīdzeklis fiksēts netālu no Leipcigas lidostas, kur Ļevuškins, iespējams, veica izlūkošanu pirms plānotā uzbrukuma.
Saskaņā ar žurnālistu avotu Vācijas drošības dienestos sprāgstvielas Vācijā, iespējams, ievestas caur Bulgāriju un Serbiju, paslēptas kravas automašīnās.
Saskaņā ar neatkarīgā Krievijas medija "Agenstvo" izpētīto informāciju Ļevuškins vismaz līdz 2018. gadam dzīvoja Rīgā. 2019. gadā viņš pārcēlās uz Pleskavas apgabalu Krievijā, bet vēlāk - uz Sevastopoli Krievijas okupētajā Krimā.
Saskaņā ar mediju ziņām Ļevuškins daudzus gadus pazīst Denisu Smoļaņinovu - Krievijas militārā izlūkdienesta GRU pulkvedi, kas vada vienu no izlūkdienesta Speciālo darbību dienesta nodaļām. Šī nodaļa specializējas diversijās un sabotāžā ārzemēs.
"Daily Telegraph" min arī tiešā Leipcigas lidostas diversijas akta izpildītāja vārdu. Iepriekš Vācijas mediji minēja vienīgi to, ka viņš ir Baltkrievijas pilsonis. Saskaņā ar "Daily Telegraph" datiem viņa vārds ir Andrejs Karsakovs.
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"Daily Telegraph" raksta, ka Leipcigas diversija ir saistīta ar GRU 29155. vienību. Šī vienība cita starpā ir pazīstama ar to, ka tajā dienēja GRU darbinieki Anatolijs Čepiga un Aleksandrs Miškins, kas operācijā Solsberijā Lielbritānijā saindēja bijušo dubultaģentu Sergeju Skripaļu un viņa meitu Jūliju.
4. augustā Leipcigas lidostā, kam ir nozīmīga loma militārajos pārvadājumos, tika atrasts bezpilota lidaparāts ar sprāgstvielām. Policija izmantoja robotu, lai neitralizētu sprāgstvielas dronā, kas tika atrasts netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas, un uzskata, ka otrs drons, iespējams, sadūrās ar netālu esošu loģistikas kompānijas DHL lidmašīnu. Kopš tā laika ir atrasts trešais drons, kas arī bija aprīkots ar sprāgstvielām.