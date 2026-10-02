Analītiķis: Putins ar runu "Valdai" veidojis informatīvo pamatu iespējamam karam ar NATO
Krievijas diktatora Vladimira Putina runa forumā "Valdai" esot bijusi daļa no informatīvās sagatavošanās iespējamam uzbrukumam NATO. Tā uzskata blogeris un analītiķis, kurš pazīstams ar pseidonīmu "Bit ili".
Analītiķis īpašu uzmanību pievērš Putina izteikumiem par Kaļiņingradas apgabalu un iespējamu NATO militāru rīcību.
"Krievijas Ārlietu ministrijas paziņojumi un vēstules, kas nosūtītas dažādām valstīm, nav mēģinājums mūs iebiedēt – tā ir atbilde uz mēģinājumu mūs iebiedēt. (...) Ja nonāks līdz tiešam uzbrukumam Krievijai, šajā gadījumā Kaļiņingradai vai varbūt vēl kādām teritorijām, tad Krievijas rīcībā esošo visu ieroču izmantošana neizbēgami un nekavējoties nonāks darba kārtībā. Tas ir neizbēgami," Putina teikto citē analītiķis.
Viņš atgādina, ka runa ir par Krievijas Ārlietu ministrijas nesen izsūtīto vēstuli NATO valstīm, kurā Maskava brīdinājusi, ka Kaļiņingradas izolēšanas gadījumā Krievija aizstāvēšoties "ar visiem pieejamajiem līdzekļiem".
Analītiķis salīdzina pašreizējo situāciju ar 2021. gada nogali, kad Krievijas Ārlietu ministrija NATO valstīm nosūtīja tā dēvētās "decembra iniciatīvas", kurās Maskava cita starpā pieprasīja NATO atgriezties pie 1997. gada robežām. Pēc viņa teiktā, divus mēnešus vēlāk Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā.
Viņš uzskata, ka Putins savus draudus NATO pašlaik pasniedz pēc līdzīga principa – kā atbildi uz Rietumu rīcību.
"Putins jebkuru turpmāko agresīvo rīcību pret Eiropu pasniegs kā atbildi. Šodien viņš tam izveidoja informatīvo pamatu," uzskata analītiķis.
Viņš norāda uz Putina pieminētajiem militārajiem vingrinājumiem Baltijas jūrā un apgalvojumiem par iespējamu apdraudējumu Kaļiņingradai. Analītiķis šos Krievijas apgalvojumus uzskata par ieganstu, kas varētu tikt izmantots turpmākai rīcībai.
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Analītiķis arī pievērš uzmanību Putina izteikumiem par Krievijas kodolarsenālu kā "konkurences priekšrocību". Pēc viņa teiktā, Putins to salīdzinājis ar Lielbritānijas un Francijas, nevis ASV kodolspējām.
Viņš norāda, ka Krievijai ir ievērojami vairāk kodolgalviņu nekā Lielbritānijai un Francijai kopā, vienlaikus uzsverot arī atšķirības to piegādes līdzekļos.
Analītiķis pieļauj hipotētisku scenāriju, kurā Krievija nolemtu uzbrukt kādai NATO dalībvalstij. Viņš uzsver, ka šobrīd neesot konkrētu Rietumu izlūkdienestu datu, kas liecinātu par šādu plānu, un Narvas pieminēšanu izmanto tikai kā piemēru.
Viņa izklāstītajā scenārijā Krievija jebkuru Eiropas rīcību varētu pasniegt kā eskalāciju un "atbildes" iemeslu. Ja Eiropa reaģētu militāri, Maskava savukārt varētu draudēt ar kodolieroču izmantošanu.
Analītiķis uzskata, ka šādā situācijā daudz kas būtu atkarīgs no Eiropas valstu līderu gatavības atbildēt uz Krievijas draudiem.
Viņš arī kritizē Rietumu reakciju uz Krievijas paziņojumiem, īpaši pēc NATO ģenerālsekretāra Marka Rutes aicinājuma Maskavai pārtraukt "bezatbildīgu kodolretoriku".
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Pēc analītiķa domām, pašreiz, kad ASV loma Eiropas kolektīvajā aizsardzībā, viņaprāt, ir mazinājusies, nav skaidrs, kurai pusei būtu jāuzņemas vadošā loma Eiropas aizsardzībā.