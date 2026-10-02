Krievijā pēc infektoloģes nāves slēgta slimnīca; aizdomas par īpaši bīstamu infekciju
Krievijas Irkutskas apgabalā pēc kādas mēra apkarošanas institūta darbinieces nāves daļa Šelehovas rajona slimnīcas ievietota karantīnā. Mediķi pārbauda cilvēkus, kuri ar mirušo bijuši kontaktā.
Sieviete pirms hospitalizācijas bija atgriezusies no komandējuma Burjatijā ar simptomiem, kas līdzinājās pneimonijai.
Sākotnēji ārsti pieļāva smagu Covid-19 formu, bet vēlāk slimnīcā tika noteikta plaušu mēra diagnoze. Pacientes stāvoklis pasliktinājās, viņa tika pieslēgta mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtai, taču viņu neizdevās glābt. Iepriekš Burjatijas pierobežā ar Mongoliju tika konstatēts mēra perēklis.
Pēc sievietes nāves slimnīcā uz laiku apturēta pacientu uzņemšana un izrakstīšana vairākās nodaļās. Irkutskas apgabala gubernators Sergejs Kobjevs paziņojis par aizdomām par īpaši bīstamu infekciju.
Reģionā notikusi ārkārtas sanitārās un pretepidēmiskās komisijas sēde, kurā piedalījās arī Krievijas patērētāju tiesību aizsardzības un cilvēku labklājības uzraudzības dienesta "Rospotrebnadzor" vadītāja Anna Popova.
Visi cilvēki, kuri bijuši kontaktā ar mirušo, atrodas mediķu uzraudzībā. Slimības pazīmes viņiem nav konstatētas, bet analīžu rezultāti ir negatīvi.
Iepriekš izdevums "Ļudi Baikala", atsaucoties uz veselības aprūpes jomas avotu, vēstīja, ka sieviete atgriezusies no atvaļinājuma Taizemē. Par viņas profesionālo darbību izdevums toreiz neziņoja.
Irkutskā atcelta pilsētas sakopšanas talka, kurai bija jānotiek 3. oktobrī.
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Krievijā pēdējais cilvēku saslimšanas gadījums ar mēri reģistrēts 2017. gadā. Dabiskie mēra perēkļi saglabājas Mongolijā, kur 2023. gadā 17 reģionos, tostarp pie Krievijas robežas esošajos rajonos, tika konstatēti 137 šādi perēkļi.
Mēri izraisa baktērija "Yersinia pestis", ko cilvēkam var pārnest inficētu grauzēju blusas. Plaušu mēra forma var izplatīties arī no cilvēka uz cilvēku ar gaisa pilieniem.