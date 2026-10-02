Zviedrijas valdību atkal veidos pirmā sieviete-premjere. Magdalēna Andešone atgriežas pēc četru gadu prombūtnes
Zviedrijas parlamenta spīkers Andreass Norlēns piektdien paziņoja, ka ir aicinājis Sociāldemokrātu partijas līderi Magdalēnu Andešoni vēlreiz mēģināt izveidot valdību.
"Pamatojoties uz manām sarunām, esmu nolēmis, ka Sociāldemokrātu partijas līderei Magdalēnai Andešonei tiks uzticēts uzdevums turpināt izpētes darbu," Norlēns paziņoja preses konferencē.
Zviedrijas kreiso partiju bloks 13. septembra vēlēšanās ieguva visvairāk vietu parlamentā. Andešones iepriekšējais mēģinājums izveidot valdību cieta neveiksmi.
Andešone mēģināja izveidot valdību kopā ar trim citām kreisā spārna partijām - Kreiso partiju, Zaļo partiju un Centra partiju. Jau sarunu sākumā tika paredzēts, ka tas nebūs viegls uzdevums, ņemot vērā spriedzi, kas valda kreiso partiju blokā.
Centra partija iepriekš bija paziņojusi, ka iebilst pret valdību, kurā ministru amati tiktu uzticēti Kreiso partijai, kas savukārt uzstāja, ka atbalstīs tikai tādu kreiso valdību, kuras sastāvā būs tās politiķi.
59 gadus vecā savulaik ilglaicīgā Zviedrijas finanšu ministre 2021. gadā kļuva par Zviedrijas pirmo sievieti premjerministra amatā, taču viņas valdība pastāvēja tikai nepilnu gadu.