Putins paziņojis, kad vēlas izbeigt karu Ukrainā, norāda politologs
Krievijas politologs Aleksandrs Morozovs interpretējis Vladimira Putina jaunākos izteikumus par karu Ukrainā kā norādi uz iespējamo laika posmu, kurā Maskava plāno turpināt karadarbību.
Uzstājoties "Valdai" forumā, Putins faktiski iezīmējis aptuvenas kara beigu laika robežas, uzskata Morozovs.
Viņš norādīja, ka Krievijas prezidenta runā bijis maz jauna, tomēr tieši kara tēma bijusi viena no būtiskākajām.
Pēc Morozova teiktā, Putins runājis par pusotru līdz diviem gadiem kā kritisku termiņu kara noslēgumam.
"Tātad Putins rēķinās ar kara turpināšanu tuvāko divu gadu perspektīvā. Un, starp citu, budžets to apstiprina," sacīja politologs.
Vienlaikus pats Putins pusotra līdz divu gadu termiņu minēja saistībā ar pilnīgu Donbasa okupāciju. Krievijas prezidents apgalvoja, ka Krievijas spēki varētu ieņemt Donbasu "daudz ātrāk" nekā pusotra vai divu gadu laikā, kā, pēc viņa teiktā, uzskatot Kijiva un Eiropa.
Jau vēstīts, ka Krievija 2027. gadā plāno militārajiem izdevumiem tērēt 17,1 triljonu rubļu (178 miljardus eiro), kas ir aptuveni par 27% vairāk nekā sākotnēji budžetā paredzētie 13,5 triljoni rubļu, liecina dokumenti, ar ko iepazinusies ziņu aģentūra "Reuters".
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Kopējie militārie izdevumi nākamajos trīs gados sasniegs 50 triljonus rubļu (521 miljardu eiro), liecina dokumenti.
2026. gadā valdība plānoja militārajiem izdevumiem tērēt 12,1 triljonu rubļu, atgādina "Reuters".
Faktiskā summa ir slepena. Daļa militāro izdevumu var būt iekļauta arī citās budžeta sadaļās.
Valdība palielinājusi 2026. gada budžeta deficīta prognozi - līdz 3,2% no iekšzemes kopprodukta (salīdzinājumā ar sākotnēji plānoto 1,6% no IKP).
Budžeta likumprojekts 1. oktobrī jāiesniedz Valsts domei. Pagājušajā nedēļā varasiestādes paziņoja par plāniem 2027. gadā atkal paaugstināt nodokļus.
Krievijas varasiestādes prognozē papildu ieņēmumus aptuveni 200 miljardu rubļu apmērā gadā no jaunā virspeļņas nodokļa atsevišķiem kalnrūpniecības un metalurģijas nozares segmentiem, kā arī mēslošanas līdzekļu ražotājiem.