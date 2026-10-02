Okupanti "klasiskas problēmas" dēļ zaudējuši vēl vienu "Mi-8" helikopteru kopā ar apkalpi
Krievijas spēki zaudējuši helikopteru "Mi-8" kopā ar tā apkalpi. Krievijas militārais Telegram kanāls "Fighterbomber" apstiprinājis helikoptera zaudējumu, taču oficiālo iemeslu nav atklājis.
"Vakar mēs zaudējām vēl vienu "Mi-8" kopā ar apkalpi," teikts kanāla publikācijā.
Krievijas avoti apstiprinājuši, ka Voroņežas apgabalā avarējušais militārais helikopters bijis "Mi-8".
Helikoptera avārijā Anninskas rajonā gājuši bojā visi trīs apkalpes locekļi.
Publikācijas autors norādījis, ka nenosauks helikoptera zaudēšanas iemeslu, vienlaikus to nodēvējot par "klasisku problēmu", kuru nespējot atrisināt pat mūsdienu tehnoloģijas un mākslīgais intelekts.
Tikmēr Ukrainas "Telegram" kanāli vēsta, ka Krievijas militārpersonas varētu būt netīšām notriekušas pašu "Mi-8". Viena no izskanējušajām versijām paredz, ka Krievijas pretgaisa aizsardzības apkalpes helikopteru noturējušas par Ukrainas bezpilota lidaparātu.
Šī versija pagaidām nav oficiāli apstiprināta.