Krievijas aviācijas bumbas Sumos izārdījušas 19. gadsimta baznīcu un sabojājušas Kristus statuju
Krievijas aviācijas bumbas Sumu pilsētā sabojājušas Kristus statuju un 19. gadsimta baznīcu.
Tajā pašā uzbrukumā tika skarta arī skola, kurā patvērās bērni, kā arī tuvumā esošās dzīvojamās mājas. Uzbrukumā gāja bojā divi cilvēki, bet seši tika ievainoti, tostarp trīs bērni.
Krievijas vadāmās aviācijas bumbas, kas 29. septembrī trāpīja Sumu pilsētas centram, nodarīja postījumus 19. gadsimta baznīcai, kapsētai tās apkārtnē un bronzas Kristus statujai, vēsta NV.
Krievija Sumu apšaudīja ar četrām vadāmajām aviācijas bumbām. Sprādzieni sabojāja Svēto Pētera un Pāvila baznīcu — valsts nozīmes arhitektūras pieminekli, kas atradās netālu no uzbrukuma epicentra. Baznīca pieder Ukrainas Pareizticīgās baznīcas Sumu diecēzei, kas ir saistīta ar Maskavas patriarhātu.
Baznīcas prāvests, virspriesteris Mikola Holiks, norādīja, ka cietusi gandrīz visa ēka. Sprādziena vilnis izsitis logus un saplēsis gandrīz visas stikla rūtis.
Vairākās vietās nobrucis apmetums un iegruvuši griesti. Sprādziena rezultātā izrautas durvis un sadragātas koka konstrukcijas, no vietas izkustinātas ikonas, bet jumtā izveidojušies caurumi. Bumbas šķembas – gan lielākas, gan mazākas – sabojājušas baznīcas sienas.
Baznīcu vietējie iedzīvotāji par saviem līdzekļiem uzcēla no 1843. līdz 1851. gadam vēlīnā klasicisma stilā.
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Šķemba sabojājusi Kristus statuju
Baznīcas priekšā atrodas bronzas Kristus statuja, kas 19. gadsimta beigās uzstādīta uz Sumu tirgotāja un bijušā pilsētas mēra Dmitro Suhanova kapa. Sprādziena laikā bumbas šķemba trāpījusi statujas krūškurvī, atstājot tajā dziļu robu. Vietējais izdevums "Tsukr" norāda, ka statuja ir nozīmīgs pilsētas monumentālās mākslas piemineklis.
Uzbrukumā cietuši arī aptuveni 50 kapi blakus esošajā Centrālajā pilsētas kapsētā.
"Bezdievji turpina nogalināt civiliedzīvotājus, apdraudēt bērnus un iznīcināt skolas, mājas, slimnīcas, baznīcas un kapsētas," paziņoja diecēze.