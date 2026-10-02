Pārtikas produktu cenas pasaulē septembrī sasniegušas jaunu augstāko līmeni kopš 2022. gada novembra.
Pasaulē
Šodien 12:28
Pārtikas cenas pasaulē sasniedz augstāko līmeni teju četros gados
Pārtikas produktu cenas pasaulē septembrī sasniegušas jaunu augstāko līmeni kopš 2022. gada novembra, ziņo ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO).
FAO norāda, ka tās apkopotais pārtikas produktu cenu indekss septembrī pieaudzis par 1,5% līdz 136 punktiem, kas bija kāpums trešo mēnesi pēc kārtas.
Cukura cenām reģistrēts lielākais kāpums - par 6,1% līdz augstākajam līmenim kopš 2025. gada aprīļa, ņemot vērā aizvien lielākas bažas par cukura piegādēm pasaulē 2026./2027. gada sezonā.
Graudu cenas pieaugušas par 5,1% līdz augstākajam līmenim kopš 2023. gada decembra, bet gaļas cena samazinājusies par 1,1%.
Tikmēr augu eļļu cenas pieaugušas par 0,9% saistībā ar augstākām palmu eļļas cenām pasaulē.