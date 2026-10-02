Kā TV šova skatīšanās izglāba 182 cilvēkus no baisas nāves: "Flydubai" pasažieris pārsteidz ar atzīšanos
30. septembrī pasauli šokēja terora akta mēģinājums aviokompānijas “FlyDubai” lidmašīnas reisā no Dubaijas uz Telavivu, kad pilots sadūra savu kolēģi un lidmašīnā esošie 182 cilvēki atradās mata tiesas attālumā no briesmīgas nāves. Pateicoties pasažieru pūlēm, teroristu izdevās neitralizēt, bet viens no viņiem negaidīti kļuva par supervaroni, nepieļaujot lidmašīnas nogāšanos. Maza nianse — šis santehniķis pirms tam nekad mūžā nebija sēdies “Boeing” pilota krēslā!
Par spīti ievainojumiem, kapteinis spēja atbloķēt pilotu kabīnes durvis, tādējādi citi cilvēki varēja neitralizēt teroristu — taču līdz brīdim, kad cits lidmašīnā bijušais pilots spēja pārņemt lidmašīnas vadību, tā lielā ātrumā traucās zemes virzienā.
Šajā mirklī aukstasinību saglabāja kāds lidmašīnas pasažieris, kurš ķērās pie lidmašīnas vadības rīkiem, lai to stabilizētu. Tas bija 50 gadus vecais izraēlietis Janivs Hajuns.
Hajuna svainis Asafs Čens aģentūrai “Reuters” pastāstīja, ka Hajuns ceļojis kopā ar sievu un divām meitām. Savukārt pēc atgriešanās Telavivas Benguriona lidostā, kur viņu sagaidīja Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu, asiņainā krekliņā tērpies Hajuns sīkāk pastāstīja par drāmu lidmašīnā. “Mēs sapratām, ka noticis uzbrukums, jo kāda sieviete kliedza: “Sadūra!”, un lidmašīna sāka kratīties,” viņš sacīja. “Tajā brīdī es skrēju uz pilotu kabīni, un lidmašīnas priekšpuse strauji nosvērās uz leju.”
Milzīga loma lidmašīnas pasažieru glābšanā bija tam, ka ievainotais kapteinis pirms samaņas zaudēšanas bija spējis atbloķēt pilotu kabīnes durvis. “Viens pilots gulēja zemē, bet otrs sēdēja pie vadības ierīcēm. Kopā ar mani kabīnē ienāca vēl viens cilvēks, es sagrābu uzbrucēju, sažņaudzu viņa kaklu un izvilku ārā,” stāstīja Hajuns. Pēc tam, kad ar citu pasažieru palīdzību izdevās neitralizēt ļaundari, ar austiņu vadu viņu sasienot, Hajuns metās pilota krēslā un pārtrauca lidmašīnas nevaldāmo krišanu, pavelkot uz augšu vadības sviru. Aģentūra AP norāda, ka aviācijas eksperti nebeidz vien brīnīties, kā viņam izdevās novērst lidmašīnas nogāšanos pēc tik straujas augstuma samazināšanās, ka bija norauta lidmašīnas virziena stūre.
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Galu galā lidmašīna veiksmīgi veica nosēšanos Saūda Arābijā.
Kā gan viņš zinājis, ko iesākt pilota krēslā bez atbilstošas kvalifikācijas? “Es skatos “Air Crash Investigation”, premjerministra kungs,” atteica Hajuns.
“Air Crash Investigation”, kura oficiālais nosaukums ir “Mayday”, ir kopš 2003. gada demonstrētais Kanādas kompānijas “Cineflix Productions” dokumentālais seriāls, kurā izpēta dažādu aviokatastrofu, avāriju vai incidentu apstākļus, cēloņus un iespējamos novēršanas pasākumus. Populārais seriāls jau piedzīvojis 26 sezonas, un Hajuna atzīšanās neapšaubāmi palielinās skatītāju interesi. Pilnīgi iespējams, ka tuvākā laikā kāda sērija būs veltīta tieši šī reisa drāmai.
Arī Hajuna bizness, domājams, plauks. Slavējot viņa varonību, Netanjahu jau devis savu artavu. Kā vēsta aģentūra AP, Netanjahu ar piecām zvaigznēm novērtējis Hajuna profesionālos pakalpojumus, viņu nodēvējot par “varoni, kurš izglāba daudzas dzīvības”. “Viņš var palīdzēt arī jums, es viņu ļoti iesaku,” mikroblogošanas vietnē rakstīja Izraēlas premjers.
Izraēlas prezidents Īzaks Hercogs, kurš tikās ar Hajunu un citiem izraēliešu pasažieriem, ceturtdien paziņoja, ka Hajunu ar četriem citiem pasažieriem nominēs Prezidenta apbalvojumam par civiliedzīvotāju varonību. Šo Izraēlas augstāko civilo atzinību par varonību Hercogs izveidoja pēc “Hamas” teroristu 2023. gada 7. oktobra uzbrukuma Izraēlai, lai godinātu personas, kuras rīkojušās ar īpašu varonību, riskējot ar savu dzīvību, lai glābtu citu cilvēku dzīvības. Kopā ar Hajunu šo balvu saņems Tali Manesa, kas pirmā brīdināja pasažierus par draudiem, viņas vīrs Cvika un Asafs Radžuans, kuri ar Hajunu metās pilotu kabīnē un neitralizēja teroristu, kā arī zobārsts Šota Musajevs, kurš izglāba smagi sadurtā kapteiņa dzīvību un stabilizēja viņa stāvokli līdz lidmašīnas nolaišanās brīdim.
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“Es neesmu varonis,” lidostā sacīja Radžuans. “To dari nedomājot: skrien glābt savas meitas, ģimenes un sievas dzīvību, kā arī visu apkalpi un cilvēkus lidmašīnā. Tu nedomā, tu vienkārši rīkojies.”
Viņam piekrita Musajevs, sakot, ka kopā ar pārējiem izraēliešiem viņš tobrīd saprata, ka viņu rīcībā ir tikai dažas sekundes, pirms situācija kļūst neglābjama. “Vai saprotat, ka mēs bijām piecu līdz desmit sekunžu attālumā no nāves?” viņš sacīja “ABC News”. Musajevs piebilda, ka galvā, kaklā un rokās sadurtais kapteinis bija zaudējis daudz asiņu un lūdza nepieļaut viņa nāvi lidmašīnā. “Viņš man teica: “Lūdzu, palīdzi man. Es negribu te nomirt.” “Viss būs labi,” atteica Musajevs.
Nu bīstamākais ir aiz muguras — Indijas vēstniecība Apvienotajos Arābu Emirātos paziņoja, ka kapteinis jau spēj runāt, viņš smaida un labi atkopjas. Musajevs piebilda, ka cer atkal satikt kapteini un pateikties viņam par nenovērtējamo palīdzību visu cilvēku glābšanā. “Mēs viņam pateiksim lielu paldies par mums visiem,” viņš piebilda.