Līdz 1000 raķešu un bumbu: laikraksts atklāj Krievijas barbariskos plānus ziemā masveidā uzbrukt Ukrainai
Krievija šajā ziemā plānojot īstenot līdz šim vērienīgākos uzbrukumus Ukrainas enerģētikas un komunālajai infrastruktūrai, lai lielākās pilsētas paliktu bez elektrības, apkures un ūdensapgādes.
Par to 2. oktobrī vēsta "The New York Times", atsaucoties uz Ukrainas izlūkdienesta pārtvertu Krievijas dokumentu, kura kopija nodota Eiropas partneriem.
Dokumentā aprakstīta uzbrukumu sērija, kurā paredzēts izmantot līdz 1000 raķešu, bezpilota lidaparātu un aviācijas bumbu. Mērķu sarakstā iekļautas elektroenerģijas apakšstacijas, hidroelektrostacijas, termoelektrostacijas un katlumājas.
Dokumentā esot minēts arī plāns apturēt trīs Ukrainas pašlaik darbojošās atomelektrostacijas. Šim nolūkam paredzēts uzbrukt sadales apakšstacijām, caur kurām atomelektrostacijas ir pieslēgtas valsts energosistēmai.
Atsevišķi dokumentā minēta arī ūdensapgādes infrastruktūra. Tiekot plānoti uzbrukumi sūkņu stacijām un attīrīšanas iekārtām, izmantojot desmitiem ballistisko raķešu un aviācijas bumbu.
Par galvenajiem mērķiem nosauktas Kijiva, Harkiva un Odesa. Saskaņā ar dokumentā izklāstīto scenāriju elektroenerģijas un siltumapgādes pieejamība šajās pilsētās varētu samazināties līdz 90%, bet kanalizācijas sistēmu darbība tiktu nopietni traucēta.
Šāds scenārijs varētu izraisīt plašu humanitāro krīzi.
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Ukraina jau iepriekš gatavojas iespējamajiem Krievijas uzbrukumiem. Virs kritiskās infrastruktūras objektiem tiek būvētas aizsargkonstrukcijas, savukārt iedzīvotāji, no kuriem daudzi jau piedzīvojuši ilgstošus elektrības un apkures pārtraukumus pagājušajā ziemā, krāj ārējās baterijas un nelielus gāzes sildītājus.