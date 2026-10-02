Vēsturisks video: Ukraina pret okupantiem pirmo reizi kaujā palaidusi pašmāju ballistisko raķeti
Ukraina pirmo reizi kaujas apstākļos izmantojusi pašmāju aizsardzības uzņēmuma "Fire Point" izstrādāto tuvas darbības rādiusa ballistisko raķeti FP-7. Par to paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, publicējot video ar raķetes palaišanu.
Ukrainas taktiskā "zeme–zeme" tipa ballistiskā raķete FP-7 pirmo reizi palaista pret Krievijas okupācijas spēku mērķiem.
Zelenskis norādīja, ka nākamais solis ir šādu raķešu masveida ražošanas sākšana.
"Ukrainas taktiskā ballistika. FP-7. Pirmā izmantošana kaujas apstākļos. Paldies par rezultātu. Tālāk – ražošana. Slava Ukrainai!" rakstīja Zelenskis.
Prezidents publicēja arī 26 sekundes garu video, kurā redzams FP-7 raķetes palaišanas brīdis.
Citas detaļas, tostarp par Krievijas mērķiem, pret kuriem raķete tika izmantota, un uzbrukuma rezultātiem, Zelenskis neatklāja.
Ražotājs FP-7 raksturo kā no zemes palaižamu sistēmu, kas paredzēta līdz 150 kilogramu smagas kravas nogādāšanai un mērķu sasniegšanai līdz 200 kilometru attālumā.
Sākotnēji raķete tika izstrādāta uz padomju S-400 un S-300 sistēmu bāzes, taču pašlaik, pēc ražotāja sniegtās informācijas, tās līdzība ar šīm sistēmām esot tikai aptuveni 20%.
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Maskavas centrs atrodas apmēram 450 kilometrus no Ukrainas robežas. Ukrainas aizsardzības rūpniecības uzņēmums "Fire Point" iepriekš vairākkārt bija atlicis savas ballistiskās raķetes pirmo izmantošanu kaujā.
Izstrādājot savu ballistisko raķeti, Kijivai ir mērķis panākt paritāti ar Maskavu militāro spēju ziņā. Ukraina šī kara laikā jau ir izmantojusi tuvās darbības ballistiskās raķetes no padomju laika krājumiem.
Martā Ukrainas uzņēmums "Fire Point" paziņoja, ka pēc sākotnējiem FP-7 ballistiskās raķetes testiem tas pāriet uz tās testēšanu pret Krieviju. To intervijā "24. kanālam" paziņoja uzņēmuma līdzdibinātājs Deniss Štilermans.
Pēc viņa teiktā, FP-7 jau ir pabeidzis testa lidojumu, un tagad projekts ieiet jaunā fāzē.
"Mums jau ir bijis testa lidojums. Tagad mēs pārejam pie tās testēšanas pret mūsu "mīļotajiem" kaimiņiem," paziņoja Štilermans.
ATACMS analogs
Štilermans raksturoja FP-7 kā amerikāņu ATACMS analogu. Viņš apgalvoja, ka raķetes darbības rādiuss sasniedz 300 km atkarībā no kaujas galviņas svara, un pati izstrāde ir aptuveni uz pusi lētāka nekā amerikāņu modelis. Tomēr viņš apgalvo, ka Ukrainas raķete ir mazāka par ATACMS kompaktuma ziņā.
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Ražošana un ātra palaišana
"Fire Point" apgalvo, ka uzņēmums neatkarīgi ražo gandrīz visas raķetes galvenās sastāvdaļas, sākot no dzinējiem līdz lidojuma vadības ierīcēm, un kaujas galviņa tiek izgatavota pēc pasūtījuma. Izstrādātājs norāda, ka Ukrainas varas iestādes ir arī vienkāršojušas birokrātiju, ļaujot ātrāk reģistrēt šādas ballistiskās raķetes. Tas nozīmē, ka Ukraina cenšas ātri palielināt savus raķešu resursus triecieniem pret Krievijas armiju.