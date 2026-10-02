Pieaugot Ķīnas spiedienam, Taivāna saņem pirmos ASV iznīcinātājus F-16V
Taivānā piektdien, 2. oktobrī, ieradušies pirmie divi no 66 ASV pasūtītajiem F-16V iznīcinātājiem, kuru mērķis ir stiprināt salas aizsardzības spējas, pieaugot Ķīnas militārajam spiedienam.
Abi ceturtās paaudzes iznīcinātāji pusdienlaikā, plkst. 12.00 pēc vietējā laika, nolaidās Taitunas gaisa spēku bāzē salas dienvidu piekrastē. Lidaparāti piegādāti saskaņā ar astoņus miljardus dolāru jeb aptuveni septiņus miljardus eiro vērtu darījumu, ko Vašingtona apstiprināja 2019. gadā Donalda Trampa pirmā prezidentūras termiņa laikā.
Lai gan Taivānai ir sava valdība, Ķīna uzskata salu par savas teritorijas daļu un neizslēdz spēka izmantošanu, lai pārņemtu kontroli pār to. Pēdējos gados Pekina ir palielinājusi militāro spiedienu un regulāri protestē pret ASV ieroču tirdzniecību ar Taivānu. Ceturtās paaudzes iznīcinātājs F-16V ir ievērojami uzlabota Taivānas rīcībā esošo novecojošo F-16A/B versija. Līdz 2023. gada beigām Taivāna jau bija modernizējusi 141 lidaparātu.
Vēl viens pasūtījums 14 miljardu dolāru vērtībā
Jaunpiegādātajiem iznīcinātājiem sākotnēji bija jāierodas septembra sākumā, pa ceļam apstājoties Havaju salās un Guamā, lai uzpildītu degvielu. Tomēr vietējie mediji ziņoja, ka neilgi pēc pacelšanās lidojumam uz Guamu lidaparāti atgriezušies Havaju salās. Oficiāls skaidrojums tam netika sniegts.
Taivānas aizsardzības ministrs Velingtons Kū iepriekš bija atzinis, ka visus F-16V piegādāt šogad, kā paredzēts līgumā, būs “grūti”, lai gan ASV ražotājs "Lockheed Martin" ir palielinājis ražošanas tempu. Pirmie divi lidaparāti ieradušies laikā, kad Taivāna gaida Vašingtonas piekrišanu vēl vienam bruņojuma darījumam 14 miljardu dolāru vērtībā.
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ASV ir pārdevušas Taivānai ieročus miljardiem dolāru vērtībā, tostarp iznīcinātājus, raķetes un karakuģus, pildot apņemšanos palīdzēt salai saglabāt pietiekamas pašaizsardzības spējas. Taivāna un Ķīna tiek pārvaldītas atsevišķi kopš 1949. gada, kad Ķīnā pie varas nāca komunisti, bet nacionālistu valdība pārcēlās uz Taivānu.