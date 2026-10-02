Franciju pārņem jauniešu nemieri - valstī strauji izplatās vidusskolēnu protesti
Francijā ceturtdien turpināja izplatīties vidusskolu protesti, kuros skolu audzēkņi aizdedzināja atkritumu urnas un veidoja blokādes pie skolām, protestējot pret pārpildītām klasēm, skolotāju trūkumu un novecojušu infrastruktūru.
Blokāžu laikā vairāki skolu direktori tika ievainoti vai piedzīvoja uzbrukumus, ziņoja reģionālās izglītības iestādes, departamentu prefektūras un arodbiedrību pārstāvji.
🇫🇷 #France: Heavy clashes between students and riot police have erupted across France over the past week as a wave of school protests over overcrowded classrooms, teacher shortages and deteriorating conditions continues to escalate.— POPULAR FRONT (@PopularFront_) October 1, 2026
The unrest, which began in the Paris region… pic.twitter.com/KmCaqW4SX9
Policija jau ir aizturējusi simtiem protestētāju licejos, kur mācās skolēni 15 līdz 18 gadu vecumā, lai iegūtu vidējo izglītību. Iekšlietu ministrija paziņoja, ka policisti un žandarmi ceturtdien aizturēja 1949 cilvēkus, savukārt 305 policisti un žandarmi tika ievainoti.
Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas datiem protestu kustības darbības ir skārušas 1027 no 3700 Francijas licejiem, un 222 no tiem tika bloķēti. Varas iestādes Parīzes reģionā paziņoja, ka aptuveni 50 skolas ir kļuvušas par "vardarbības, sadursmju un postījumu vietām". Iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess nosodīja "neapvaldīto vardarbību".
Premjerministra Sebastjēna Lekornī birojs sacīja, ka demonstrācijas ir kļuvušas par "pilsētu vardarbību", un atsaucās uz izlūkdienesta informāciju, lai pamatotu apgalvojumus, ka tās organizējuši radikāli kreisie spēki.
Galēji kreisās partijas "Nepakļāvīgā Francija" (LFI) pārstāvis Manuels Bompārs noliedza šos apgalvojumus un sacīja, ka valdība "ieslīgusi "sazvērestību teoriju domāšanā". LFI līderis Žans Liks Melanšons pieprasīja pateikt, kurš izlūkdienests sniedzis šādu informāciju.
Skolēni no pagājušās nedēļas ir rīkojuši protestus pie skolām, paužot neapmierinātību ar mācību stundu grafikiem, klašu lielumu, pedagogu trūkumu un pārpildītām klašu telpām šīgada karstuma viļņu laikā.
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Protesti sākās pagājušo piektdien Parīzes piepilsētās Ildefransas reģionā, bet tagad ir izplatījušies uz citām pilsētām valsts mērogā.
Ceturtdien protestiem pievienojās universitāšu studenti, bloķējot piekļuvi apmēram 30 studentu pilsētiņām.
Vienā no incidentiem Marseļā skolas direktors un viņa vietnieks tika aplieti ar benzīnu. Tajā pašā skolā notika uzbrukums arī telekanāla M6 žurnālistam.