Ukraina liek lietā jaunus ieročus. Zelenskis paziņo par pirmo pašmāju ballistiskās raķetes triecienu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien paziņoja, ka armija karā pret Krieviju ir pirmoreiz izmantojusi Ukrainā izstrādātu taktisko ballistisko raķeti FP-7.
"Pirmā kaujas misija. Paldies par rezultātu," Zelenskis rakstīja sociālajos medijos.
Prezidents paziņoja, ka nākamais uzdevums ir kāpināt šo raķešu ražošanu. Viņš publicēja video, kurā redzama raķetes palaišana naktī, bet nesniedza konkrētas ziņas par tās mērķi.
Ukrainas aizsardzības rūpniecības uzņēmums "Fire Point" iepriekš vairākkārt bija atlicis savas ballistiskās raķetes pirmo izmantošanu kaujā.
Kompānijas vadība sākotnēji bija paziņojusi, ka pirmie šīs raķetes triecieni Maskavai notiks šī gada vidū.
Šī kompānija, kas saistīta ar Zelenskim tuvākajām aprindām, pirms dažām dienām paziņoja, ka šī raķete pirmoreiz tiks izmantota vēlāk šajā gadā. Maskavas centrs atrodas apmēram 450 kilometrus uz Ukrainas robežas.
Ukraina kopš 2022. gada februāra aizstāvas pret Krievijas pilna mēroga iebrukumu. Krievijas armija savos uzbrukumos lielā mērā izmanto ātrgaitas ballistiskās raķetes, un Ukrainas pretgaisa aizsardzībai ir maz resursu aizsardzībai pret tām.
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Izstrādājot savu ballistisko raķeti, Kijivai ir mērķis panākt paritāti ar Maskavu militāro spēju ziņā. Ukraina šī kara laikā jau ir izmantojusi tuvās darbības ballistiskās raķetes no padomju laika krājumiem.