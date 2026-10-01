Reaģējot uz migrantu invāziju Seutā, Eiropas Savienība nolemj aktīvāk izraidīt nelegālos imigrantus
Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu iekšlietu ministri ceturtdien apstiprinājuši jaunu tiesību aktu, kura mērķis ir palielināt nelegālo imigrantu izraidīšanu.
Tiesību akts nodrošina juridisko pamatu, lai ārpus ES izveidotu deportācijas centrus migrantiem, kuriem nav tiesību palikt blokā, bet kurus nevar nosūtīt atpakaļ uz viņu izcelsmes valstīm. Tas arī nosaka jaunas saistības un iespējamas sankcijas atraidītajiem patvēruma meklētājiem, kā arī paplašina iespēju līdz deportēšanai aizturēt personas, kuras tiek uzskatītas par draudiem valsts drošībai.
ES dalībvalstu iekšlietu ministri sanāksmē Luksemburgā apsprieda arī Seutas migrantu krīzi un notikumus pēc tās.
Jau ziņots, ka jūlija beigās pāris dienās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā no Marokas ieradās aptuveni 72 000 nelegālo imigrantu, no kuriem lielākā daļa uzreiz pēc tam atgriezās Marokā. Šis incidents izraisīja diskusijas par ES ārējo robežu aizsardzību un Spānijas atbildību.
Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena septembrī paziņoja par jaunu Eiropas krīzes reaģēšanas sistēmu, kas ļautu uz laiku atkāpties no noteikumiem gadījumos, kad migrācijas plūsmas tiek apzināti organizētas un izmantotas pret ES. Detalizētāka informācija par šo priekšlikumu vēl nav pieejama, taču vairāki ES ministri aicināja ieviest papildu ierobežojumus.
Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints atbalstīja ideju ieviest īpašus patvēruma noteikumus krīzes situācijās. Viņš norādīja, ka var būt situācijas, kurās nav nepieciešams piemērot standarta patvēruma procedūras.