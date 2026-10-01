Kosovā joprojām protestē pret eksprezidenta Tači notiesāšanu par kara noziegumiem
Tūkstošiem cilvēku Kosovas galvaspilsētā Prištinā ceturtdien atkal protestēja pret bijušā Kosovas prezidenta Hašima Tači notiesāšanu par kara noziegumiem.
Vienlaikus Prištinā viesojās Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena, kura aicināja cienīt tiesas lēmumus.
Kopš īpašā kara noziegumu tiesa Hāgā 16. septembrī piesprieda Tači 25 gadu cietumsodu, Kosovā notikusi virkne demonstrāciju. Protestētāji pieprasa, lai tiesa anulē spriedumu.
Leiena pēc tikšanās ar Kosovas premjerministru Albinu Kurti uzsvēra, ka tiesas lēmumi ir jāciena. "Apsūdzētajiem tagad ir tiesības iesniegt apelāciju," viņa piebilda. "Bet viens ir skaidrs. Šis spriedums attiecas uz apsūdzēto individuālo atbildību. Kosovas pretošanās [cīņa] netiek tiesāta," norādīja Leiena.
Kurti paziņojis, ka tiesas lēmumā ir "faktiskas, juridiskas un vēsturiskas kļūdas" un ka viņa administrācija atbalstīs Tači un pārējos apsūdzētos visā apelācijas procesa gaitā.
Kosovas mediju demonstrētajos kadros redzams, ka neliela protestētāju grupa mēģināja ar kravas automašīnu un autocisternu bloķēt Leienas izbraukšanu no lidostas. Viņu plakāti vēstīja - "ES, tu mūs esi nodevusi" un "Šodien Tači, rīt Zelenskis".
Leienas autokolonna, kurai bija nodrošināta spēcīga policijas apsardze, izbrauca no lidostas teritorijas pa citu ceļu.
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Vēlāk, kad Leiena aiz slēgtām durvīm tikās ar studentiem Prištinas Universitātē, pilsētas centrā sapulcējās tūkstošiem protestētāju. Demonstranti apsūdz īpašo kara noziegumu tiesu Hāgā politiskā neobjektivitātē, jo tā izmantojusi pierādījumus, ko iesniegusi Serbija, kura nekad nav atzinusi Kosovas neatkarību.
Tiesa secināja, ka Tači un trīs citi apsūdzētie ir krimināli atbildīgi par slepkavībām, nelikumīgām aizturēšanām, spīdzināšanu un nežēlīgu izturēšanos, ko konflikta laikā pastrādāja Kosovas atbrīvošanas armija (KAA).
Līdzapsūdzētajiem Kadri Veseli, Redžepam Selimi un Jakupam Krasniči tika piespriesti attiecīgi 18, 13 un 25 gadi cietumā.
KAA 1998. un 1999. gadā cīnījās par galvenokārt albāņu apdzīvotās Kosovas neatkarību no Serbijas. Neatkarība galu galā tika panākta ar NATO palīdzību.
Tiesas spriedums izraisīja sašutumu Kosovā, kur daudzi apsūdzētos joprojām uzskata par kara varoņiem.