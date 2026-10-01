Putins paziņo, ka Krievija nemaz nav sākusi karu Ukrainā, bet pati ir agresijas upuris
Pavisam nesen Kremļa diktatora Vladimira Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Kremļa saimnieks uzstāsies ar runu, “kuru gaida visa pasaule”. Ceturtdien diskusiju kluba “Valdajs” plenārsēdē Putins tiešām uzstājās un paziņoja, ka patiesībā pati Krievija esot agresijas upuris.
Путин вновь заявил, что это на Россию напали, и призвал все страны «жить дружно»— Вот Так (@vottak_tv) October 1, 2026
Во время выступления на Валдае президент страны повторил, что Россию вынудили начать войну против Украины.
«Вот говорят, что Россия говорит о мире, а сама начала войну. Я высказывался много раз,… pic.twitter.com/k13I0gN2OS
Kārtējo reizi attaisnojot pirms četrarpus gadiem paša uzsākto asiņaināko karu Eiropā kopš Otrā pasaules kara, Putins žēlojās, ka patiesībā Krievija nemaz neesot sākusi karu Ukrainā, bet pati esot agresijas upuris. Vienlaikus viņš uzbūra šaušalīgas ainas, kas pretējā gadījumā būtu noticis ar Krievijas sagrābto reģionu iedzīvotājiem un apsūdzēja NATO mēģinājumos piesavināties Krievijas “vēsturiskās teritorijas”.
“Protams, zinu, ka daļai ekspertu sabiedrības rodas jautājums: “Krievija runā par mieru, bet pati sāka karu.” Tomēr šādā auditorijā vēlreiz pateikšu, kur ir patiesība. Patiesība ir tāda, ka ne jau mēs gribējām un ne jau mēs sākām karot – karot sāka pret mums,” aci nepamirkšķinādams, paziņoja Putins.
Ar ko tad šoreiz viņš attaisno savu karu, kas ilgst jau 1680 dienas — krietni ilgāk par Krievijas propagandas svētumu “Lielo tēvijas karu”? “Nevajadzēja gadiem ilgi veicināt agresīvu nacionālismu un rusofobiju Ukrainā ar mērķi pārvērst to par instrumentu cīņā pret Krieviju. NATO nevajadzēja sākt militāri apgūt mūsu vēsturiskās teritorijas pašas organizācijas interesēs un plānot tur savas bāzes. Nevajadzēja mudināt radikāļus Kijivā uz valsts apvērsumu un pēc tam šādā veidā izveidoto, pēc būtības nelikumīgo režīmu apgādāt ar visdažādākajiem uzbrukuma ieročiem,” stāstīja diktators.
Vēl vairāk, izrādās, ka ļaunie ukraiņi ar NATO esot plānojuši izveidot “koncentrācijas nometnes” Krimā un Donbasā — teritorijās, kuras kopš 2014. gada sagrābusi Krievija, kā arī dzīvus sadedzināja “neapbruņotus cilvēkus, tikai tāpēc, ka viņi ir krievi pēc tautības un gara.”
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Šeit viņš acīmredzami domāja vardarbīgās sadursmes Odesā 2014. gada 2. maijā, kad prokrieviskie bandīti cerēja šajā pilsētā atkārtot Donbasa scenāriju, pārņemot pilsētu savā kontrolē. Taču Putins ierasti sameloja, tā kā “neapbruņotie” ļaudis, bruņoti ar akmeņiem, degmaisījuma pudelēm un šaujamieročiem, uzbruka “Vienotās Ukrainas” demonstrācijas dalībniekiem, kamēr policija tika vainota par pasivitāti uzbrucēju savaldīšanā — vairākas vietējās augsta ranga amatpersonas pēc tam aizbēga uz Krieviju.
Pēc bruņotām sadursmēm daļa prokrievisko uzbrucēju iebarikādējās Arodbiedrību namā, no turienes šaujot un ar degmaisījuma pudelēm apmētājot pretiniekus, pretī saņemot atbildi. Kopumā sadursmēs dzīvību zaudēja 48 cilvēki, to skaitā 46 prokrieviskie uzbrucēji, no kuriem 34 nosmaka, bet desmit nositās, lecot ārā no degošās ēkas.
Vēl savā runā Kremļa diktators aicināja “sadzīvot draudzīgi” ar Krieviju, vienlaikus piedraudot ar jebkādu, tostarp kodolieroču lietošanu, ja kaut kādā veidā tiks apdraudēts Kaļiņingradas apgabals. “Ja nonāks līdz tiešam uzbrukumam Krievijas Federācijai, Kaļiņingradai, uzreiz radīsies jautājums par visu mūsu rīcībā esošo ieroču izmantošanu,” viņš paziņoja, palieloties, ka Krievijas rīcībā esot ieroči, kādu nav citām valstīm, un to iespējamo izmantošanu diktators saistīja ar “nepieciešamību stāties pretī agresoram”. Putins arī žēlojās, ka Ukraina saņem militāro palīdzību no ārzemēm, vienlaikus stāstot, ka Krievija nesaņemot nekādu bruņojumu no citām valstīm.
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Jāpiebilst, ka gadu gaitā Putins stāstījis dažādus ieganstus, kādēļ sāka karu Ukrainā, taču visu pārspēja viņa padomnieks Antons Kobjakovs, kurš nesen apgalvoja, ka Krievija par divām nedēļām esot apsteigusi Ukrainu, kurai pati grasījās iebrukt Krievijā, pasniedzot simbolisku dāvanu “miermīlīgajai” kaimiņvalstij dāvanu Starptautiskajā sieviešu dienā.
“Tagad jau ir piemirsts, tāpēc ir īstais laiks atgādināt: dokumenti, kurus mūsu karavīri atrada jau “speciālās militārās operācijas” sākumā kādas Ukrainas bruņoto spēku teritoriālās aizsardzības brigādes pamestajā štābā, norādīja konkrētu iebrukuma datumu Krievijā — 2022. gada 8. martu. Mēs viņus apsteidzām par divām nedēļām. Simboliski viņi vēlējās mums sieviešu svētkos uzdāvināt karu. Taču tā vietā, pateicoties Krievijas vadības tālredzībai, viņi saņēma “melno zīmi” no mūsu kādreiz kopīgajiem militārajiem svētkiem. Kā prezidents jau iepriekš teica — mūsu vēsturē 22. jūnijs vairs nekad neatkārtosies,” pavēstīja Kobjakovs.
Par to, kādēļ gan Krievija jau kopš 2021. gada pavasara sāka koncentrēt savu armiju pie Ukrainas robežas, kara tehniku vedot pat no Sibīrijas un Tālajiem Austrumiem, bet karakuģus no Klusā okeāna, Kobjakovs nepastāstīja.
Līdzīgu pasaciņu par Ukrainas gatavoto uzbrukumu uzreiz pēc kara sākuma stāstīja Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko, kura teiktais, ka viņš varot kartē parādīt, “no kurienes gatavojās uzbrukums” Baltkrievijai, kuru novērsa Krievijas preventīvais iebrukums Ukrainā, kļuva par zobgalību pilnu interneta mēmu.
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Līdzīgi arī turpina ķēmoties Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, kurš gadiem ilgi stāsta, ka pret Krieviju esot sākts karš ar Ukrainas rokām.
Speaking in India, whose government has been sympathetic to Putin’s claims on Ukraine and helped Moscow mitigate the effect of western sanctions, Lavrov says “the war we are trying to stop was launched against us.”— max seddon (@maxseddon) March 3, 2023
The audience laughs at him.
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⚡️Лавров: Россия не хочет ни на кого нападать, это США напали на Россию руками украинского режима используя неонацистов против РФ!— Наташа Иванова (@NatasaIvanova9) December 5, 2024
Там не только США,но и все страны НАТО участвуют,предоставляя оружие и вскрыв свои фашистскую личину! pic.twitter.com/U538ETJONg