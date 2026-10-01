Bolīvijā aiztur ģenerālprokuroru aizdomās par naudas atmazgāšanu un narkotiku kontrabandu
Bolīvijas ģenerālprokurors Rodžers Mariaka aizturēts aizdomās par naudas atmazgāšanu un narkotiku kontrabandu, ceturtdien paziņoja iekšlietu ministrs Marko Antonio Ovjedo.
Mariaka tika aizturēts trešdien Santakrusā, divas dienas pēc tam, kad ASV atcēla viņa vīzu saistībā ar iespējamām saiknēm ar narkotiku kontrabandu. Tika aizturēts arī Santakrusas augstākā līmeņa prokurors Alberto Sebajoss, kuram Vašingtona arī piemērojusi sankcijas.
"Tika likvidēta krimināla organizācija, kas bija iesakņojusies tiesu sistēmā," paziņoja Ovjedo. Viņš piebilda, ka ģenerālprokuratūra, "ko vadīja Rodžers Mariaka, kļuva par kriminālu organizāciju, kuras mērķis bija aizsargāt, veicināt un uzturēt narkoterorismu."
Bolīvijas prezidents Rodrigo Pass, kurš stājās amatā 2025. gada novembrī, cenšas stiprināt saites ar ASV, un Bolīvija martā pievienojās "Amerikas vairogam", kas ir ASV vadīta Latīņamerikas valstu valdību alianse, kuras mērķis ir cīnīties pret starptautisko organizēto noziedzību, jo īpaši pret narkotiku kontrabandu.