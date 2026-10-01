Krievijas armija Ukrainā septembrī cietusi rekordsmagus dzīvā spēka zaudējumus
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā septembrī sasniedza 46 230 cilvēkus, kas ir augstākais mēneša rādītājs 2026. gadā, ceturtdien paziņojis Ukrainas armijas ģenerālštābs.
"Ukrainas aizsardzības spēki turpina nodarīt Krievijas okupācijas spēkiem sistemātiskus un jūtamus zaudējumus dzīvajam spēkam un tehnikai visā kaujas līnijas garumā," teikts ģenerālštāba paziņojumā.
Salīdzinot ar šī gada janvāri, kad Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedza 31 710, septembrī ienaidnieka zaudējumi bija 46 230 cilvēki, kas ir pieaugums par 45,8%. Katrs mēģinājums izdarīt spiedienu uz Ukrainas armijas pozīcijām ienaidniekam beidzas ar nesamērīgiem zaudējumiem, uzsver Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Pirms tam ģenerālštābs pavēstīja, ka Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz ceturtdienas rītam sasnieguši 1 535 870 karavīrus, bet pēdējās diennakts laikā likvidēti vai ievainoti 1900 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 12 388 (+0) tankus, 25 464 (+1) bruņutransportierus, 50 555 (+36) lielgabalus un mīnmetējus, 2174 (+3) daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1683 (+1) zenītartilērijas iekārtas, 443 (+0) lidmašīnas, 356 (+0) helikopterus, 2803 (+14) sauszemes bezpilota sistēmas, 541 383 (+1393) bezpilota lidaparātus, 5126 (+5) spārnotās raķetes, 35 (+0) kuģus un ātrlaivas, divas (+0) zemūdenes, 155 887 (+524) automobiļus un autocisternas, kā arī 4774 (+4) specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.