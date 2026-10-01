"Politico": ASV neuzaicina Baltijas valsts uz gaidāmo NATO sanāksmi Polijā, ignorētas arī vairākas Eiropas lielvaras
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija uz oktobrī gaidāmo NATO dalībvalstu sanāksmi Polijā nav uzaicinājusi ne Baltijas valstis ne vairākus citus nozīmīgus sabiedrotos. Šāds lēmums seko iepriekš izskanējušajiem ASV draudiem izveidot “slikto un labo valstu sarakstu” atkarībā no to sekošanas Trampa vēlmēm, vēsta izdevums “Politico”.
Kā norāda par sanāksmes gatavošanu informēti seši diplomāti, ASV aizsardzības ministra vietnieka Elbridža Kolbija organizētā sanāksme būtībā kļūs par darba grupu NATO nākotnes apspriešanai. Tomēr ielūgumus nav saņēmušas vairākas valstis, tostarp Lielbritānija, Francija un Baltijas valstis, kas aizsardzībai atvēl ievērojamus līdzekļus un ieņem būtisku lomu aliansē. Tas šo valstu diplomātiem licis neizpratnē jautāt, kādēļ tās tiek ignorētas, norāda izdevums.
Diplomāti pauž bažas, ka ASV administrācija dod priekšroku atsevišķiem sabiedrotajiem, tādējādi riskējot vēl vairāk sašķelt aliansi, kas jau saskaras ar pieaugošu Krievijas agresiju un izsīkušiem ieroču krājumiem.
“Mēs darām visu, kas no mums tiek prasīts,” sacīja kādas uz sanāksmi neuzaicinātas sabiedrotās valsts amatpersona. “Mēs cenšamies saprast, kādi ir kritēriji un kāds ir šo sanāksmju mērķis. Pagaidām mums nav sniegts daudz informācijas.” Baltais nams neatbildēja uz lūgumu sniegt komentāru, savukārt Pentagons komentārus atteicās sniegt, norāda “Politico”.
Kopš atgriešanās pie varas prezidents Donalds Tramps un viņa tuvākie līdzgaitnieki vairākkārt asi kritizējuši NATO – gan par dalībvalstu atteikšanos atbalstīt karu Irānā, gan par to, ka vairākas valstis aizsardzībai neatvēl 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Aprīlī “Politico” vēstīja, ka Baltais nams bija izstrādājis sava veida sarakstu, kurā sabiedrotie iedalīti “labajos” un “sliktajos”, meklējot iespējas sodīt valstis, kas nerīkojas atbilstoši Trampa vēlmēm. ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets mudinājis sabiedrotos kļūt par “paraugsabiedrotajiem” un brīdinājis, ka valstīm, kas neatbalstīs ASV intereses, būs jārēķinās ar sekām. Lai gan informācija par jauno NATO darba grupu joprojām ir visai neskaidra, tās izveide seko iepriekš izteiktajiem draudiem atalgot vienus sabiedrotos uz citu rēķina, vēsta “Politico”.
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Kolbijs jau ir rīkojis divas līdzīgas sanāksmes, uz kurām tika uzaicināta Norvēģija, Zviedrija, Somija, Polija, Vācija un Nīderlande. Sanāksmē, kuras formāts pazīstams kā “Bergenas grupa”, iesaistītās valstis uzsver, ka mērķis nav šķelt NATO, norādīja kāds uzaicinātās valsts diplomāts, kurš vēlējās palikt anonīms. Tā vietā grupa iecerējusi izstrādāt idejas, kuras vēlāk varētu apspriest un pārbaudīt visas alianses līmenī. “Tas var kļūt par visas alianses pārmaiņu dzinējspēku,” sacīja diplomāts. Vienlaikus viņš atzina, ka daļa sabiedroto ir neapmierināti ar palikšanu ārpus šī formāta, jo īpaši tādēļ, ka daudzi no tiem jau ir sasnieguši vai pat pārsnieguši Trampa administrācijas prasītos aizsardzības izdevumu mērķus.
Nākamā valsts, kuru ASV varētu pievienot šim šaurajam lokam, ir Dānija. Tas varētu notikt pēc abu valstu panāktās vienošanās par ASV militārās klātbūtnes paplašināšanu Grenlandē, norāda vēl kāds ar plāniem iepazīstināts avots.
Šomēnes konferencē Vašingtonā Kolbijs norādīja, ka “ideja ir virzīt uz priekšu visu aliansi”, piebilstot, ka rezultātā NATO kļūšot “labāka, spēcīgāka un noturīgāka”, bet Eiropa iegūšot lielākas militārās spējas.
Kolbijs jau ilgstoši interesējies par NATO valstu sarunām šaurākā formātā. Iepriekšējos gados viņš īpašu uzmanību pievērsis Vācijas militārās varenības atjaunošanai, lai ierobežotu Krieviju, kā arī ASV spēku novirzīšanai Ķīnas pieaugošās ietekmes ierobežošanai. Tomēr pat uzaicināto valstu pārstāvji jautā, kādēļ Kolbijs un citas ASV aizsardzības amatpersonas dalībniekus izraudzījušās tik selektīvi, atstājot ārpus sarunām dažas no Eiropas lielākajām militārajām lielvarām, tostarp Lielbritāniju. “Ja viņi mēģinās sadalīt NATO labajos un sliktajos, tas būs bīstami ASV,” sacīja cits no minētajiem sešiem diplomātiem. “Taču Eiropai tas ir eksistenciāls jautājums.”