Nelīdz pat divas letālās injekcijas: Tenesī štatā izgāžas mēģinājums pirmo reizi izpildīt nāvessodu sievietei pēdējo 200 gadu laikā
Dramatiski noslēdzies mēģinājums ASV Tenesī pirmo reizi vairāk nekā 200 gadu laikā izpildīt nāvessodu sievietei. 50 gadus vecajai Kristai Geilai Paikai trešdien bija paredzēts mirt ar letālo injekciju par 18 gadu vecumā ar sevišķu cietsirdību pastrādāto slepkavību, taču šķietami vienkāršā procedūra pārvērtās plaša mēroga skandālā.
Paikai bija paredzēts kļūt par 19. sievieti, kurai kopš 1976. gada ASV ir izpildīts nāvessods un pirmajai Tenesī štatā kopš 1820. gada, kad tika pakārta Īva Mārtina.
1995. gada 12. janvārī Paika ar savu drauģeli Tadarilu Šipu un citu meiteni zvēriski noslepkavoja savu kursabiedreni Kolīnu Slemmeri, viņu vainojot mēģinājumā aizvilt savu draugu. Pēc viņas ievilināšanas vientuļā vietā nomaļā vietā netālu no Tenesī Universitātes Noksvilā, kamēr cita meitene “stāvēja uz vakts”, viņa ar Šipu upuri ilgstoši spīdzināja, sita un graizīja, līdz nosita ar asfalta gabalu. Vēl dzīvajai meitenei krūtīs Paika iegrieza pentagrammu, bet pēc tam lielījās, ka paturējusi upura galvaskausa fragmentu kā “suvenīru”. Šipu no nāvessoda paglāba 17 gadu vecums, viņš izcieš mūža ieslodzījumu, bet pērn tika noraidīts viņa pirmstermiņa atbrīvošanas lūgums.
Tuvojoties nāvessoda izpildes dienai advokāti centās to novērst, apelējot pie tā, ka viņa jau bērnībā vairākkārt bija kļuvusi par izvarošanas upuri, kas izvērtās psihiskā traumā un turpmākajās psihiskajās saslimšanās.
Iecerētā Paikas pēdējās dzīves dienas noritēja vētrainās aktivitātēs, vispirms štata Augstākā tiesa noraidīja advokātu lūgumu to atcelt sakarā ar notiesātās psihisko stāvokli, 28. septembrī štata gubernators Bils Lī noraidīja lūgumu nāvessodu aizstāt ar mūža ieslodzījumu, bet 29. septembrī lūgumu noraidīja ASV Augstākā tiesa. Taču 30. septembrī apmēram stundu pirms plānotās eksekūcijas ASV apgabaltiesa apturēja tās izpildi, taču šo lēmumu pēc īsa mirkļa atcēla ASV Augstākā tiesa.
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Pati nāvessoda izpilde bija dramatiska. Pēc pirmās pentobarbitāla letālās devas ievadīšanas notiesātā joprojām bija pie samaņas, un nelīdzēja pat otrās devas ievadīšana. Aculiecinieki vēstīja, ka Paika, kura eksekūcijas laikā sūdzējās par sāpēm, “joprojām bija dzīva un krāca”. Brīžiem nāvessoda izpildes telpas aizkari tika aizvērti, tāpēc žurnālisti varēja tikai dzirdēt telpā notiekošo. Pēc otrā mēģinājuma neveiksmes cietuma vadībai nācās izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību un nogādāt Paiku slimnīcā. Pagaidām netiek ziņots, kāds ir viņas stāvoklis.
Tenesī gubernators paziņoja, ka uzdevis veikt visaptverošu neatkarīgu pārbaudi, lai precīzi noskaidrotu notikušā apstākļus, kā arī apturējis visu šogad štatā paredzēto nāvessodu izpildi.
Šī ir jau otrā reize šogad, kad nāvessoda izpilde Tenesī nav noritējusi, kā plānots. Par triju cilvēku nogalināšanu 1994. gadā notiesātajam Tonijam Karutersam šā gada maijā nāvessoda izpilde tika atlikta uz gadu, jo neizdevās atrast vēnu intravenozā katetra ievietošanai.
Upura māte Meja Martinesa neslēpa sašutumu par notikušo. “Viņi mēģināja viņai izpildīt nāvessodu, bet viņa nenomira,” paziņoja Martinesa, kura bija sevišķi sašutusi par to, ka pirms soda izpildes Paika tā arī neizrādīja nekādu nožēlu par pastrādāto.
Pati Paika dažas dienas pirms soda izpildes nosūtīja vēstuli "NBC News", paziņojot, ka ir mierīga neatkarīgi no tā, vai tiks apžēlota, vai ne. "Es nebaidos mirt," viņa rakstīja. "Man liek nervozēt tikai pats process."