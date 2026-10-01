Kremlis maina propagandas finansējumu: Solovjovam naudu varētu atņemt
Krievijas varasiestādes plāno būtiski mainīt valsts finansējumu televīzijas propagandai, kas skars daudzus pazīstamus propagandistus un viņu vadītos raidījumus.
Krievijas varasiestādes plāno būtiski mainīt valsts finansējumu televīzijas propagandai. Saskaņā ar avotu sniegto informāciju Dmitrija Kiseļova struktūrām finansējums varētu pieaugt, Margaritai Simonjanai – samazināties, bet Vladimira Solovjova projektam pēc 2027. gada finansējums vairs nav paredzēts.
Krievijas budžeta plānos paredzēts palielināt finansējumu Viskrievijas Valsts televīzijas un radio kompānijai (VGTRK), "Pirmajam kanālam" un aģentūrai "Rossija segodņa". VGTRK 2026.–2029. gadam plānots piešķirt gandrīz vienu miljardu ASV dolāru.
Savukārt "Solovjov Live" 2026.–2027. gadam kopumā paredzēti aptuveni 36 miljoni ASV dolāru, bet nākamajiem diviem gadiem budžeta projektā finansējums nav iekļauts.
Par to, kā Vladimirs Solovjovs no uzņēmēja kļuva par galveno Krievijas kara propagandistu, lasi šeit.
Kopējais Krievijas valsts izdevumu apmērs medijiem ir daudz lielāks. 2026. gada budžetā sadaļai "Masu informācijas līdzekļi" paredzēti aptuveni 1,75 miljardi ASV dolāru jeb vidēji 4,8 miljoni dolāru dienā. Šajā summā ietilpst finansējums ne tikai minētajiem televīzijas kanāliem, bet arī citiem medijiem.
Saskaņā ar "MO" datiem VGTRK ikgadējais finansējums salīdzinājumā ar iepriekšējo plānu varētu pieaugt par aptuveni 42 miljoniem ASV dolāru. Vidējie gada maksājumi pieaugtu par aptuveni 20%. Holdingā ietilpst arī kanāli "Rossija 1" un "Rossija 24", kur tiek pārraidīti vairāku Krievijas propagandistu raidījumi.
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"Pirmajam kanālam" četru gadu laikā paredzēti aptuveni 278 miljoni ASV dolāru, kas vidēji ir gandrīz par 10 miljoniem dolāru gadā vairāk nekā iepriekš.
Aģentūrai "Rossija segodņa", ko vada Dmitrijs Kiseļovs, tajā pašā periodā paredzēti aptuveni 432 miljoni ASV dolāru, arī palielinot vidējo ikgadējo finansējumu.
No minētajām struktūrām lielākais finansējuma saņēmējs joprojām ir RT – četriem gadiem tam paredzēti aptuveni 1,26 miljardi ASV dolāru. Tomēr finansējums pa gadiem būs nevienmērīgs – 2028. un 2029. gadā maksājumi varētu samazināties līdz aptuveni 251 miljonam ASV dolāru gadā.