Somijā vairāku deputātu mājās notikušas ielaušanās
Somijas varasiestādes izmeklē virkni iespējamu ielaušanos parlamenta deputātu mājās, kas, pēc premjerministra teiktā, varētu būt saistītas ar kādu ārvalstu varu, ceturtdien paziņojušas amatpersonas.
Parlamenta spīkers Jussi Halla-aho apstiprināja mediju ziņoto, ka vairāku deputātu mājās notikusi ielaušanās vai mēģinājumi ielauzties.
"Es nevaru precīzi komentēt mums zināmo gadījumu skaitu, bet jebkurā gadījumā tas ir ievērojams," preses konferencē teica Halla-aho. Viņš piebilda, ka zināmie gadījumi notikuši ilgākā laika posmā un tiek uzskatīts, ka pirmais no tiem noticis aptuveni pirms gada.
"Šajā posmā nav informācijas ne par motīvu, ne par to, kas ir atbildīgs," viņš uzsvēra.
Atbildot uz žurnālista jautājumu, vai aiz šiem gadījumiem varētu stāvēt kāda ārvalstu vara, Somijas premjerministrs Peteri Orpo atbildēja, ka tas ir ļoti iespējams. "Ja kāds mēģina destabilizēt Somiju, mūsu drošības sajūtu vai, piemēram, mūsu atbalstu Ukrainai, tam ir pretējs efekts. Tas stiprina mūsu vienotību," viņš teica.
Helsinku policija paziņoja, ka sākta iepriekšēja izmeklēšana. "Izmeklēšana atrodas sākuma stadijā, un policijai šobrīd nav nekā vairāk, ko komentēt," teikts policijas paziņojumā.
Visiem parlamenta deputātiem ieteikts būt modriem, ziņot par novērojumiem un nepieciešamības gadījumā iesniegt sūdzības policijā.
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Laikraksts "Ilta-Sanomat" šīs nedēļas sākumā ziņoja, ka pagājušajā nedēļā deputāti tika brīdināti par iespējamiem ielaušanās gadījumiem un ka laikrakstam ir zināmi vismaz divi gadījumi, kad kāds ielauzies deputātu mājās.
"Uzbrukums parlamenta deputātam ir uzbrukums demokrātijai," norādīja Somijas prezidents Aleksandrs Stubs.
"To nedrīkst pieļaut vai pieņemt nekādā veidā," sacīja prezidents, apmeklējot ceremoniju Rovaniemi, kur tika prezentēti Somijas jaunie iznīcinātāji "F-35".