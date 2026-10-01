Baumo par iespējamu atentātu pret "Fire Point" līdzīpašnieku netālu no Kijivas, taču uzņēmums to noliedz
Žurnālists Sergejs Auslenders, atsaucoties uz avotu, ziņoja, ka "Fire Point" līdzīpašnieks ir ievainots un viņa apsargs ir nogalināts. Štilermans atbildēja "X" platformā, un uzņēmums komentārā noliedza šo ziņojumu.
Izraēlas žurnālists Sergejs Auslenders, atsaucoties uz vārdā nenosauktu avotu, ziņojis par iespējamu uzbrukumu uzņēmuma "Fire Point" līdzīpašniekam Denisam Štilermanam netālu no Kijivas. Vēlāk pats Štilermans reaģēja uz ziņām, bet uzņēmums paziņojumu par atentātu nodēvēja par izdomājumu.
Saskaņā ar Auslendera avota versiju Štilermans uzbrukumā guvis vieglus ievainojumus, bet viens no viņa apsargiem nogalināts. Tiek apgalvots, ka uzbrucēji likvidēti.
Štilermans sociālajā tīklā "X" rakstīja: "Baumas par manu vai manu apsargu nāvi ir nedaudz pārspīlētas."
Чутки про мою загибель, або загибель моїх охоронців трохи перебільшені))— Denys Shtilierman (@DenShtilierman) October 1, 2026
Viņa ieraksts attiecās uz ziņām par bojāgājušajiem, taču nesniedza tiešu atbildi uz jautājumu, vai uzbrukums patiešām noticis.
Vēlāk "RBK-Ukraina" saņēma "Fire Point" komentāru. Uzņēmums sociālajos tīklos izplatīto informāciju par atentātu pret Štilermanu noliedza un nosauca to par izdomātu.
"Fire Point" Štilermana vadībā izstrādā un ražo tālas darbības ieročus, ko Ukrainas bruņotie spēki izmanto triecieniem pret stratēģiskiem objektiem Krievijas teritorijā.
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Štilermans 2000. gados Maskavā strādājis pie Krievijas Aizsardzības ministrijas vadības sistēmām. 2016. gadā viņam atņemta Krievijas pilsonība saistībā ar proukrainisku nostāju, un viņš kādu laiku atradies FDD izolatorā. Krievijas specdienesti viņu iepriekš publiskajā telpā raksturojuši kā iespējamu mērķi.