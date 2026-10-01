Lietuva spers lielu soli aizsardzības rūpniecībā - sāk būvēt “Leopard 2A8” rūpnīcu
Kauņas brīvajā ekonomiskajā zonaā ceturtdien sākās Vācijas tanku "Leopard 2A8" montāžas un remonta rūpnīcas būvniecība.
Lietuvas prezidents Gitans Nausēda būvniecības sākšanas ceremonijā norādīja, ka Lietuva ar savām būtiskajām investīcijām aizsardzībā nosaka virzienu visai Eiropai un NATO.
"Laikā, kad Eiropā aktīvi tiek apspriesta drošība, aizsardzība un militāro spēju stiprināšana, Lietuva rāda ceļu. Viss sākas ar mūsu pašu nopietnajām investīcijām - aizsardzībai tiek atvēlēti vairāk nekā 5% no iekšzemes kopprodukta. Pēc šā rādītāja Lietuva šobrīd ieņem pirmo vietu starp visām NATO valstīm un Eiropas Savienības dalībvalstīm," teica Nausēda.
Viņš sacīja, ka Lietuva veicina arī savas aizsardzības rūpniecības attīstību, izveidojot "zaļo koridoru" ārvalstu investīcijām.
Prezidents pauda lepnumu par to, ka tanku montāžas rūpnīca tiks uzbūvēta Kauņas brīvās ekonomiskās zonas teritorijā, un norādīja, ka šis objekts palielinās gan Lietuvas, gan Eiropas aizsardzības rūpniecības jaudu.
Būvniecību plānots pabeigt nākamā gada novembrī, savukārt pirmais Lietuvā samontētais tanks no konveijera, kā paredzams, noripos 2028. gada beigās.
13 000 kvadrātmetru lielā gandrīz 29 miljonus eiro vērtā rūpnīca tiks uzcelta gandrīz 10 hektāru platībā un radīs līdz pat 100 darba vietām - aptuveni 70 ražošanas speciālistiem un 30 administratīvajiem darbiniekiem.
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Rūpnīcu projektē un būvē uzņēmums "YIT Lietuva" pēc kompānijas "Lithuania Defense Services" pasūtījuma. "Lithuania Defense Services" īpašnieki ir Vācijas aizsardzības rūpniecības uzņēmumi "KNDS Deutschland" un "Rheinmetall Landsysteme".
"Lithuania Defense Services" valdes priekšsēdētājs Markuss Šmits teica, ka Kauņā attīstītās "Leopard 2A8" tanku montāžas un smagās militārās tehnikas apkopes jaudas nākotnē varētu pavērt Lietuvai iespēju kļūt par valsti, kas eksportē tankus "Leopard 2A".
"Šī ir vieta, no kuras tuvākajā nākotnē izbrauks Lietuvas Bruņoto spēku tanki "Leopard 2A". Tajā pašā laikā šī ir vieta, kas Lietuvai sniegs unikālu iespēju nākotnē potenciāli kļūt par "Leopard 2A" eksportētāju," ceremonijā teica Šmits.
Ceturtdienas ceremonijā tika parakstīts līgums, saskaņā ar kuru daļa "Lithuania Defense Services" akciju tiks nodota Lietuvas valsts uzņēmumam "EPSO-G Invest". Pēc Šmita teiktā, tas ļaus Lietuvā sniegt smagās militārās tehnikas modernizācijas, apkopes un remonta pakalpojumus.
Viņš arī uzsvēra, ka uzņēmums jau tagad Jonavā veic Lietuvas kājnieku kaujas mašīnu "Vilkas" ("Boxer") tehnisko apkopi un remontu, kā arī remontē Ukrainas tankus "Leopard 2".
Lietuva ir pasūtījusi 44 tankus "Leopard 2A8" savai topošajai nacionālajai mehanizētajai divīzijai. Jaunceļamā rūpnīca veiks tanku montāžu, apkopi, remontu un testēšanu.