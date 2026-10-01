Pilotam, kurš tika smagi sadurts Dubaijas-Izraēlas reisā veikta operācija. Pasažieri viņu dēvē par varoni
Trešdien “Flydubai” reisā no Dubaijas uz Telavivu tika smagi ievainots kapteinis Smits Mačhars, kuram pilotu kabīnē ar nazi uzbruka kolēģis. Neraugoties uz smagajiem ievainojumiem, viņš palīdzēja novērst iespējamu katastrofu un glābt lidmašīnā esošo cilvēku dzīvības.
Jau ziņots, ka trešdien, 30. septembrī, "Flydubai" reiss FZ1073 no Dubaijas starptautiskās lidostas izlidoja plkst. 07.05 pēc vietējā laika, lai dotos uz Ben Guriona lidostu Izraēlā. Taču lidojuma laikā pilotu kabīnē notika uzbrukums – otrs pilots ar nazi sadūra kapteini Smitu Mačharu, cenšoties pārņemt kontroli pār lidmašīnu, un izraisīt avāriju.
"Flightradar24" dati liecina, ka lidmašīna virs Saūda Arābijas nepilnās divās minūtēs zaudēja vairāk nekā 5000 metru augstuma, liekot pasažieriem baidīties par savu dzīvību. “Es biju pārliecināts, ka nomiršu,” medijam CNN sacīja viens no pasažieriem. Tāpat uzbrukuma brīdī tika pārraidīts ārkārtas situācijas kods, kas norāda uz lidmašīnas nolaupīšanu.
Cīņas laikā atvērās pilotu kabīnes durvis, un tajā varēja iekļūt kāds pasažieris un apkalpes loceklis, kas uzbrucēju savaldīja. Pēc tam lidmašīnas vadību pārņēma divi piloti, kuri šajā reisā ceļoja kā pasažieri. Lidmašīna tika novirzīta uz Tabūkas lidostu Saūda Arābijas ziemeļrietumos, kur tā droši nolaidās. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu vēlāk uzsvēra, ka Mačhara rīcība palīdzējusi glābt 174 cilvēku dzīvības un novērst katastrofu gaisā.
Pasažieri palīdzēja glābt arī paša kapteiņa dzīvību
Uzbrukumā Mačhars guva smagus ievainojumus un zaudēja daudz asiņu, tādēļ steidzama palīdzība bija nepieciešama arī viņam pašam. To sniedza lidmašīnā esošais zobārsts Šota Musajevs, kurš medijiem atklāja, ka kapteiņa stāvoklis strauji pasliktinājies.
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“Man šķiet, ja mēs būtu nogaidījuši vēl kaut dažus mirkļus, mēs viņu būtu zaudējuši. Viņa asinsspiediens bija strauji krities, viņš pēkšņi zaudēja samaņu, un visapkārt bija asinis,” atcerējās Musajevs.
Pēc nolaišanās 39 gadus vecais Mačhars tika nogādāts slimnīcā Saūda Arābijā, kur viņam trešdien tika veikta operācija. Par to pastāstīja Mumbajas Gatkopāras austrumu apkaimes politiķis Parags Šahs, kurš, atsaucoties uz pilota ģimeni, norādīja, ka viņa dzīvībai briesmas vairs nedraud. Arī Indijas vēstniecība Rijādā paziņoja, ka kapteiņa stāvoklis ir stabils.
“Es vēlos tikai to, lai jūs droši izkāptu no lidmašīnas!”
Viņa bijušais instruktors un "Mainland Air" vadītājs Filips Kīns viņu atceras kā smaidīgu, centīgu jaunieti, kurš spējis saglabāt mieru sarežģītās situācijās. “Viņš vienmēr bija tāds jautrs jauneklis un uzcītīgi mācījās,” norādīja Kīns. Uzzinājis par Mačhara rīcībukrīzes brīdī, instruktors neslēpa lepnumu: “Mēs pilotus apmācījām piespiedu nosēšanās gadījumiem, nevis šādai situācijai, kas ir ļoti, ļoti reta. Es ļoti lepojos, ka viņš spēja tikt galā ar šo situāciju.”
Pilota karjerā Mačhars piedzīvojis arī bērna piedzimšanu lidojuma laikā. Kad kādai pasažierei priekšlaicīgi sākušās dzemdības, viņš kopā ar otro pilotu meklējis tuvākās lidostas un vērtējis nosēšanās iespējas, kamēr apkalpe palīdzējusi sievietei. “Gan mātei, gan bērnam viss bija kārtībā,” viņš atcerējās. Runājot par sarežģījumiem lidojuma laikā, Mačhars iepriekš kādā podkāstā norādīja: “Es vēlos tikai to, lai jūs droši izkāptu no lidmašīnas.”
Pilota drosmi slavē Indijā un ārpus tās
Indijas premjerministrs Narendra Modi paziņoja, ka Mačhars, lai gan bijis smagi ievainots, izrādījis “milzīgu drosmi un nelokāmu apņēmību aizsargāt citu cilvēku dzīvības”. Viņš arī novēlēja pilotam ātru atveseļošanos. Indijas ārlietu ministrs Subrahmanjams Džaišankars uzteica kapteiņa ārkārtējo drosmi un spēju saglabāt skaidru prātu lielu briesmu priekšā.
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Arī ASV prezidents Donalds Tramps, runājot ar žurnālistiem Baltajā namā, slavēja pilota rīcību, īpaši izceļot kabīnes durvju atvēršanu uzbrukuma laikā. Savukārt bijušais darba devējs "SpiceJet" Mačharu nosauca par varoni, kurš palīdzējis glābt cilvēku dzīvības. Sociālajos tīklos plaši sākuši izplatīties gan viņam veltītie atzinības vārdi, gan fragmenti no Mačhara agrākās intervijas. Tajā uz jautājumu, kā viņš jūtas, būdams pilots, Mačhars atbildēja ar vienu vārdu: “Svētīts.”