Soctīklos nonācis video ar Presliju Gerberu īsi pirms viņa nāves
Soctīklos nonācis supermodeles Sindijas Kraufordes dēla Preslija Gerbera pēdējās dzīves stundās uzņemts video, ko viņš filmējis, jau atrodoties rehabilitācijas centrā "Resolutions Living".
Video publicējis izdevums "Page Six". Tajā Gerbers izrāda savu guļamistabu un skatu uz Kaliforniju, kas paveras no viņa logiem.
Saskaņā ar izdevuma "TMZ" informāciju sestdien, 19. septembrī, Gerbers piezvanīja savam skaidrības koučam, atzina, ka atrodas narkotisko vielu ietekmē, un lūdza palīdzību. Koučs saprata, ka licencēts rehabilitācijas centrs nedēļas nogalē Gerberu nevarēs uzņemt, tāpēc sazinājās ar elitāro rehabilitācijas centru "Resolutions Living".
Saskaņā ar centra noteikumiem tajā drīkst uzņemt tikai skaidrā esošus pacientus. Koučs "Resolutions Living" darbiniekiem pastāstīja, ka Gerbers tobrīd atrodas narkotisko vielu ietekmē, taču apsolīja, ka jaunais vīrietis centrā uzturēsies tikai vienu dienu un pirmdien koučs viņu nogādās rehabilitācijas centrā. "Resolutions Living" pārstāvji tam piekrita. Darbinieki, kuri pieņēma šo lēmumu, tagad jau ir atlaisti.
Pēc ierašanās centrā Gerbers turpināja lietot narkotiskās vielas. Pēc avotu teiktā, viņš šīs dienas uztvēra kā "pēdējās mierīgās brīvdienas" pirms pilnvērtīgas rehabilitācijas sākuma.
Gerbera mirstīgās atliekas jau ir kremētas, bet Krauforde un viņas vīrs Rendijs Gerbers plāno atvadu ceremoniju. Ģimenei šajā procesā palīdz Džordžs un Amala Klūniji. Pāris vēlas ceremoniju rīkot tikai ģimenes un tuvāko draugu lokā, lai izvairītos no tikšanās ar paparaci.
Atgādinām, ka pagājušajā nedēļā kļuva zināms par Kraufordes 27 gadus vecā dēla nāvi. Pēc provizoriskas informācijas Gerbera nāves iemesls bija narkotisko vielu pārdozēšana. Dzīves laikā Gerbers stāstīja, ka cīnās ar atkarību un psiholoģiskām problēmām, tostarp depresiju, panikas lēkmēm un trauksmes traucējumiem.
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Dažus mēnešus pirms nāves Gerbers atklāja, ka vienā no rehabilitācijas centriem Meksikā izgājis ibogaīna terapiju – ar opiātu atkarību saistītu abstinences simptomu mazināšanai izmantotu vielu. Toreiz Gerbers arī atzina, ka cer – šis ārstēšanās kurss viņam būs pēdējais.
Pēc mediju informācijas, Gerbera māsa, 25 gadus vecā modele Kaija Gerbere, pēc brāļa nāves nonākusi depresijā. Modele atcēlusi visus savus projektus. Viņas tuvinieki bažījas, ka viņai būs grūti atgūties pēc piedzīvotās traģēdijas.