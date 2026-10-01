Eiropai tuvojas straujš aukstuma vilnis - zināms, kad tas sāksies
Tuvākajās dienās Latvijā saglabāsies maigs un patīkams laiks, tomēr jau nākamnedēļ Eiropā iestāsies jūtama atdzišana.
Kā raksta "dobrapogoda24", visstiprākais aukstuma vilnis gaidāms kontinenta ziemeļos – vietām gaisa temperatūra var pazemināties līdz -15°.
Līdz nedēļas beigām Eiropas centrālajā, austrumu un ziemeļaustrumu daļā dominēs augsta spiediena apgabals. Pēc tam situācija mainīsies – anticiklons pārvietosies rietumu virzienā, bet aktīvi cikloni sāks virzīties pāri Eiropas ziemeļu reģioniem. Tie no ziemeļiem atnesīs aukstu arktisko gaisu.
Visstraujākā atdzišana prognozēta aptuveni no 7. līdz 13. oktobrim Skandināvijā. Atsevišķos reģionos temperatūra var pazemināties līdz -5°...-15°, īpaši naktīs un no rītiem. Visvairāk sals skars daļu Norvēģijas un Zviedrijas.
Aukstā gaisa masa pakāpeniski izplatīsies arī tālāk uz dienvidiem. Polijā būtiskas laikapstākļu izmaiņas gaidāmas aptuveni no 8. līdz 13. oktobrim, taču šie termiņi var nobīdīties par aptuveni vienu dienu.
Dienas temperatūra pašreizējo +20° un augstāku grādu vietā vairākos reģionos pārsvarā pazemināsies līdz +9°...+14°. Dienvidu kalnu un to piekājes rajonos būs vēl aukstāks.
Naktīs un no rītiem, debesīm skaidrojoties, iespējams sals. Atsevišķos reģionos temperatūra var pazemināties līdz -1°...-8°, turklāt runa nav tikai par salu augsnes virskārtā.
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Tikmēr tuvākajās dienās stiprs sals nav gaidāms – aukstums būs jūtams tikai lokāli, galvenokārt zemienēs un vietās, kur uzkrājas aukstais gaiss.
Arī Baltijas valstīs oktobrī gaidāms, ka pakāpeniski kļūs vēsāks, taču pagaidām nav pamata prognozēt tik spēcīgu salu kā Skandināvijā.