Igaunija aizliedz Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Igauniju
Igaunijas valdība ceturtdien noteica nacionālās sankcijas, kas aizliedz Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Igauniju.
Aizliegums tiek noteikts, grozot 2022. gada 29. septembra valdības lēmumu par atsevišķu preču ievešanas aizliegumu no Krievijas un Baltkrievijas saistībā Krievijas agresiju Ukrainā un Baltkrievijas sniegto atbalstu šai agresijai.
Līdz šim Krievijas graudi nav tikuši vesti tranzītā caur Igauniju, un tie tiek transportēti caur Latvijas un Lietuvass ostām. Tomēr Krievijai meklējot jaunus eksporta maršrutus, izskanējušas Krievijas intereses izmantot arī Igaunijas ostas. Tomēr pieņemtais aizliegums nodrošina, ka Igaunija nekļūs par jaunu tranzīta maršrutu Krievijas graudiem.
"Krievija uzbrūk Ukrainas ostām un neļauj Ukrainas graudiem nonākt pasaules tirgū. Būtu ciniski vienlaikus atļaut tai eksportēt savus graudus caur mūsu ostām. Igaunija to nepieļaus," norādīja Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna.
Pēc ministra teiktā, Igaunijas nostāja ir bijusi skaidra. "Jau septembrī mēs teicām, ka nav jēgas plānot Krievijas graudu transportēšanu caur Igauniju. Tagad mēs ar valsts līmeņa sankcijām galīgi pieliekam tam punktu. Mēs nepalīdzēsim Krievijai mīkstināt tās sāktā kara sekas," sacīja Cahkna.
"Mēs sadarbojamies ar Latviju un Lietuvu, lai nodrošinātu, ka Krievijas graudu tranzīts nenotiek caur Baltijas valstu ostām. Baltijas valstis nevar atļaut, ka caur mūsu ostām tiek atbalstīta Krievijas kara ekonomika," uzsvēra Cahkna.
Valdības lēmums par grozījumiem stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā vēstnesī "Riigi Teataja".