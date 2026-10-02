Divi Ukrainas tanki, bruņoti ar metāla "adatām" un dronu pavadībā, izlauzušies līdz Krievijas spēkiem un izdzīvojuši
Ukrainas 475. triecienpulks, kuram trūkst kājnieku, izmantojis divus īpaši aizsargātus tankus, lai no Harkivas apgabala Vilhuvatkas izspiestu Krievijas spēku iefiltrējušās vienības. Ciemats atrodas aptuveni deviņus kilometrus no Krievijas robežas.
Krievijas karavīri pēdējā laikā mēģina iefiltrēties ciemos un pilsētās gar Ukrainas ziemeļaustrumu robežu. Tiek pieļauts, ka šādi Krievijas spēki cenšas novirzīt Ukrainas karavīrus no intensīvākajām kaujām tālāk uz dienvidiem, Slovjanskas un Kramatorskas apkārtnē.
Lai izspiestu iefiltrējušās vienības, neiesaistot lielu skaitu kājnieku, 475. triecienpulks izveidojis īpašu grupu – divus pastiprināti aizsargātus tankus un trīs dažādu veidu dronus.
Droni izlūkoja teritoriju tanku priekšā un tos aizsargāja, kamēr bruņutehnika virzījās cauri Krievijas dronu darbības zonai līdz tiešai sadursmei ar Krievijas karavīriem.
Šajā operācijā tanku un bezpilota sistēmu kombinācija esot izrādījusies efektīva – tanki izpildīja uzdevumu un izdzīvoja, lai turpinātu kaujas.
Nav zināms, kādus tanku modeļus izmanto 475. triecienpulks. Taču vienība ir izveidojusi īpašu aizsardzību pret Krievijas droniem. Tanki tiek pārklāti ar metāla karkasu, pie kura piemetināti simtiem metāla "adatu".
Šīs "adatas" paredzētas tam, lai uzbrūkošie droni detonētu drošākā attālumā no tanka korpusa. Metāla karkass vienlaikus nodrošina konstrukcijas stabilitāti un var aizturēt dronus, kas trāpījuši garām "adatām".
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Šāda veida tankus mēdz dēvēt par "ežiem". Šo risinājumu sākotnēji izstrādāja Krievijas spēki, taču pēc tam, kad tika konstatēts, ka tas darbojas un ļauj vienlaikus neitralizēt potenciāli desmitiem dronu, to pārņēmuši arī Ukrainas spēki.
Ukrainas ziemeļaustrumu robežas aptuveni 1200 kilometru garajā tā dēvētajā pelēkajā zonā šādu tanku un dronu kombināciju nākotnē varētu izmantot arvien biežāk, jo Ukrainas armija saskaras ar pieaugošu karavīru trūkumu.
"Ežu" palīgi
Pat vislabāk aizsargātam "eža" tankam var būt grūti izkļūt cauri pretinieka apdraudētajai zonai, kur gaisā var atrasties bumbvedējdroni un vienvirziena triecienu droni, bet uz zemes – slēpti uzbrukuma droni, mīnas un citi draudi.
Dažkārt labākā aizsardzība pret dronu ir cits drons, un 475. triecienpulks šo principu izmantoja praksē. Lai pavadītu divus "ežu" tankus kaujā ar Krievijas spēkiem Vilhuvatkas ciemā Harkivas apgabalā, aptuveni deviņus kilometrus no Krievijas robežas, vienība izmantoja smago bumbvedējdronu "Vampire", vismaz vienu FPV dronu un vismaz vienu izlūkošanas kvadrokopteru.
Izlūkošanas droni varēja pārbaudīt teritoriju tanku priekšā. Bumbvedējdronu izmantoja mīnu un slēpto uzbrukuma dronu iznīcināšanai, savukārt FPV droni varēja pārtvert pretinieka FPV dronus.
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Šāda daudzslāņaina aizsardzība izrādījās efektīva. 475. triecienpulka publiskotajā video redzams, ka abi tanki saņēma vairākus Krievijas dronu triecienus un uzbrauca mīnām, taču ar to nepietika, lai apturētu to virzību.
Abi tanki sasniedza krustojumu Vilhuvatkas iekšienē, atklāja uguni ar lielgabaliem uz tuvumā esošajiem Krievijas karavīriem un pēc tam atkāpās.
Nav pārsteidzoši, ka 475. triecienpulks izstrādā taktiku, kurā apvienotas dronu un tanku vienības. Nesen vienība sadarbojās ar 1. triecienpulku, lai izstrādātu jaunu "vairāku domēnu" taktiku, kas apvieno sauszemes, gaisa un kiberoperāciju spēkus.
"Mēs nonācām pie secinājuma, ka cīnīties tikai vienā darbības vidē nav jēgas," sacīja 1. triecienpulka komandieris ar segvārdu "Peruns". "Mēs vienkārši zaudētu, jo pretinieks liktu lietā citu darbības vidi."
Galvenais secinājums – lai gan piektajā plašā Krievijas kara gadā pret Ukrainu droni un mīnas rada nopietnus draudus tankiem, bruņutehnika joprojām var piedalīties kaujās, sasniegt mērķus un izdzīvot, ja tai tiek nodrošināts pietiekams dronu atbalsts. Tieši tādi paši droni pretinieka rokās apdraud tankus ik uz soļa strīdīgajās teritorijās.
Tanks vēl nav norakstāms. Tam vienkārši nepieciešama neliela palīdzība.