Polijas ģenerālis saista Krievijā avarējušo "Tu-95MS" ar Krievijas raķeti, kas jūlijā nokrita Polijā
Polijas Bruņoto spēku operatīvais komandieris ģenerālis Irineušs Novaks pieļāvis, ka Krievijā avarējušais stratēģiskais bumbvedējs "Tu-95MS" 2026. gada jūlijā varētu būt palaidis spārnoto raķeti, kas vēlāk nokritusi Polijā.
Novaks sociālajā tīklā "X" publicējis neviennozīmīgu komentāru par 29. septembrī Krievijas Tālajos Austrumos avarējušo bumbvedēju. Polijas izdevums "Gazeta.pl" norādīja, ka ģenerāļa ieraksts izraisījis plašu rezonansi.
Novaks pieļauj, ka avarējušais "Tu-95MS" varētu būt bijis iesaistīts raķetes palaišanā, kas jūlijā nokrita netālu no Tarnavas. Krievijas "Tu-95MS" bumbvedēji uzbrukumiem Ukrainai izmanto spārnotās raķetes X-101 un X-555.
Być może to ten egzemplarz był nosicielem Ch-101 która zakończyła lot pod Tarnawą https://t.co/10cxno3nRE— Ireneusz Nowak (@E0PALM) September 29, 2026
Vienlaikus ģenerāļa paziņojumā nav izteikts nekāds galīgs secinājums – tā ir tikai versija. Sarunā ar "Wiadomości WP" Novaks norādīja, ka ieraksts bijis viņa personīgs paziņojums "bez jebkāda konteksta".
Sociālajos tīklos izskanējušas dažādas interpretācijas. Daži lietotāji pieļāvuši, ka Varšavai varētu būt precīzāka informācija par avarējušā "Tu-95MS" saistību ar jūlija uzbrukumu, savukārt citi saskatījuši iespējamu saistību ar Krievijas raķetes nokrišanu Polijas teritorijā.
Krievijas stratēģiskais bumbvedējs "Tu-95MS" 29. septembrī avarēja Amūras apgabalā. Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka lidmašīna veikusi "mācību lidojumu bez ieročiem". Katastrofā gājuši bojā seši apkalpes locekļi, bet viens izdzīvojis.
Iepriekš Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha pievērsa uzmanību kādam apstāklim saistībā ar Krievijas raķetes ielidošanu Polijas gaisa telpā.
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Sibiha uzsvēra, ka Krievijas raķete X-101 ielidojusi ne tikai Polijas gaisa telpā, bet arī NATO dalībvalsts teritorijā. Pēc viņa teiktā, incidents vēlreiz apliecinājis nepieciešamību stiprināt Ukrainas pretgaisa aizsardzību, kas esot visas Ziemeļatlantijas alianses interesēs.