Krievijas karavīri ielaužas izbadējušos Oļešku iedzīvotāju mājās un draud, pieprasot pārtiku un alkoholu
Oļešku iedzīvotāji, kuri nesen izkļuvuši no Krievijas okupētās pilsētas Hersonas apgabalā, stāsta par draudiem, iebiedēšanu un vardarbību, ar ko viņiem nācies saskarties. Tikmēr pilsētā joprojām atrodas aptuveni 1500 civiliedzīvotāju, tostarp līdz 50 bērniem, un trūkst pārtikas, ūdens un medikamentu.
Oļešku pilsētas militārās administrācijas vadītāja Tetjana Hasanenko 29. septembrī aģentūrai "Ukrinform" pastāstīja, ka cilvēki, kuri no pilsētas izkļuvuši kājām, bijuši ļoti novājināti un zaudējuši līdz pat 15 kilogramiem svara.
"Viņi patiešām bēga gan no bada, gan no vardarbības," sacīja Hasanenko.
Pēc viņas teiktā, Krievijas karavīri ielaužas vietējo iedzīvotāju mājās, tās ieņem un pieprasa, lai cilvēki viņus ēdinātu, lai gan pašiem civiliedzīvotājiem trūkst pārtikas Karavīri pieprasot arī alkoholu.
Hasanenko pastāstīja par kādu ģimeni, kura apgalvojusi, ka Krievijas karavīrs viņus ieslēdzis dušas telpā un, būdams, iespējams, alkohola vai narkotisko vielu reibumā, draudējis viņiem ar granātu.
Kāda cita sieviete Ukrainas amatpersonām pastāstījusi, ka Krievijas karavīrs draudējis viņu nogalināt, jo viņa iedevusi okupantam pašgatavotu vīnu, kas izrādījies skābs.
Iedzīvotājiem draud arī mīnas
Oļešoks izveidojusies smaga humanitārā krīze. Ukrainas varasiestādes norāda, ka pilsētā joprojām atrodas aptuveni 1500 cilvēku, tostarp līdz 50 bērniem, bet iedzīvotājiem nav drošas piekļuves pārtikai un ūdenim.
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Mēģinājumi izkļūt no pilsētas ir bīstami arī mīnētās teritorijas dēļ. Pēc Hasanenko teiktā, daži iedzīvotāji mēģinājuši doties prom kājām, taču ir cilvēki, kuri pēc ieiešanas mīnētās teritorijās vairs nav atgriezušies.
Viņa arī pastāstīja par kādu ģimeni, kas mēģinājusi atgriezties pēc tam, kad mājās bija palikuši bērni, taču ģimene nav atgriezusies.
Cilvēki, kuriem izdevies izkļūt no pilsētas, zaudējuši aptuveni 10-15 kilogramus svara, bet daži bijuši spiesti doties prom tikai tad, kad bada dēļ jau bija stipri novājināti.
Krievijas karavīri slēpjas civiliedzīvotāju vidū
Hasanenko arī apgalvo, ka Krievijas karavīri apzināti apmetas vietējo iedzīvotāju mājās, tādējādi cenšoties pasargāt sevi.
Pēc viņas teiktā, uzturoties civiliedzīvotāju vidū, Krievijas karavīri faktiski izmanto vietējos iedzīvotājus kā "dzīvo vairogu", jo baidās par savu drošību.
Ukraina cenšas panākt organizētu civiliedzīvotāju evakuāciju no Oļeškiem. Ukrainas puse norādījusi, ka Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja ir gatava piedalīties evakuācijā, ja Krievija piekritīs nepieciešamajiem nosacījumiem. Krievija līdz šim nav apstiprinājusi gatavību šādu evakuāciju nodrošināt.