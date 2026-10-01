Zviedrija atklāj, kā reaģētu Krievijas uzbrukuma gadījumā
Zviedrija maina savu pieeju iespējamam konfliktam ar Krieviju. Valsts Gaisa spēki izstrādājuši jaunu karadarbības koncepciju, kas paredz būtiskas izmaiņas tajā, kā valsts rīkotos nopietna militāra apdraudējuma gadījumā.
Krievijas uzbrukuma gadījumā Zviedrija neaprobežosies tikai ar aizsardzības pasākumiem, bet gan veiks triecienus Krievijas teritoriālajā daļā. To paziņoja Zviedrijas Karalisko gaisa spēku Gaisa karadarbības centra vadītājs pulkvedis Karls Bergkvists, ziņo "Aftonbladet".
Bergkvists uzsvēra, ka Vladimiram Putinam Krievijas uzbrukuma gadījumā Zviedrijai vairs nevajadzētu paļauties tikai uz Zviedrijas armijas aizsardzības darbībām. Jaunā Gaisa spēku kara koncepcija paredz pāreju uz uzbrukuma operācijām un triecienu veikšanu Krievijas teritorijas dziļumā.
Viens no galvenajiem jaunās koncepcijas elementiem ir daudzfunkcionālie iznīcinātāji JAS 39 "Gripen", kurus paredzēts aprīkot ar spārnotajām raķetēm "Taurus KEPD". Šo raķešu darbības rādiuss sasniedz līdz 500 kilometriem, un tās paredzētas labi aizsargātu sauszemes mērķu iznīcināšanai.
Zviedrijas bruņojumā nākotnē varētu parādīties arī raķetes ar darbības rādiusu līdz 2000 kilometriem. "Aftonbladet" atgādina, ka attālums no Stokholmas līdz Maskavai ir aptuveni 1200 kilometru.
Jaunā Gaisa spēku koncepcija paredz arī aviācijas vienību izkliedēšanu un automaģistrāļu izmantošanu militāro lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās vajadzībām.
Stokholma plāno arī stiprināt pretgaisa aizsardzību un izlūkošanas spējas, izmantojot satelītus un bezpilota lidaparātus.