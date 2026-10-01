NATO apspriedīs alianses nākotni tepat, Polijā, bet Latvija pie sarunu galda nav aicināta
ASV Aizsardzības departaments uz nākamajā mēnesī Polijā plānoto sanāksmi par NATO nākotni nav uzaicinājis Latviju un pārējās Baltijas valstis. Ārpus sarunām palikušas arī divas no Eiropas lielākajām militārajām lielvarām – Apvienotā Karaliste un Francija, vēsta “Politico”.
Sarunas organizē Pentagona politikas vadītājs Elbridžs Kolbijs. Tikšanās iecerēta kā darba grupa, kurā šaurākā valstu lokā spriestu par NATO turpmāko attīstību. Līdz šim iesaistītas sešas valstis: Norvēģija, Zviedrija, Somija, Polija, Vācija un Nīderlande. Pirmā šāda tikšanās jūnijā notika Bergenā, Norvēģijā, tāpēc neformāli šo valstu loku dēvē par “Bergenas grupu”.
Tieši dalībnieku izvēle radījusi neizpratni daļā NATO. Latvija un pārējās Baltijas valstis ir starp tām alianses dalībvalstīm, kas aizsardzībai atvēl lielu daļu no iekšzemes kopprodukta, tomēr uzaicinājumu nav saņēmušas. Arī vairākiem diplomātiem neesot skaidrs, pēc kādiem kritērijiem izveidots šis sešu valstu loks.
Kolbijs pēc pirmās tikšanās skaidroja, ka tajā iesaistīti sabiedrotie, kuri strauji virzās uz NATO aizsardzības izdevumu mērķu sasniegšanu, spēj sniegt būtisku militāru ieguldījumu un ir gatavi praktiskai rīcībai. Viņš arī uzsvēris, ka šaurākā formāta mērķis esot stiprināt visu NATO, nevis to šķelt.
Tomēr vairāku neuzaicināto valstu pārstāvji bažījas, ka šāds formāts var radīt NATO dalībvalstu dalījumu dažādās grupās. Savukārt kāds no uzaicināto valstu diplomātiem norādījis, ka mazākā lokā iecerēts dalīties ar idejām, kuras pēc tam varētu nodot apspriešanai visai aliansei.
Latvija vienlaikus turpina divpusējās sarunas ar ASV par drošības jautājumiem. Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis vēl septembra beigās Vašingtonā tikās tieši ar Kolbiju, pārrunājot Krievijas radītos draudus, karu Ukrainā un citus aizsardzības jautājumus.