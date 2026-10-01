Krievija izteikusi jaunus draudus NATO: "Jūsu rūpnīcas nav drošībā"
Krievijas režīms izteicis jaunus draudus Eiropas uzņēmumiem, kas ražo ieročus Ukrainas bruņoto spēku vajadzībām. Maskava norādījusi, ka šādi objekti ārpus Ukrainas varētu kļūt par potenciāliem militāriem mērķiem.
Par to trešdien, 30. septembrī, preses konferencē paziņoja Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova.
Atbildot uz jautājumu par Polijas plāniem savā teritorijā izvietot "Patriot" pretgaisa aizsardzības sistēmu raķešu ražošanu, Zaharova sacīja, ka Eiropas valstīm nevajadzētu uzskatīt, ka uzņēmumi, kas ražo ieročus Ukrainai, atrodas drošībā tikai tāpēc, ka tie atrodas ārpus Ukrainas.
Zaharova šādus uzņēmumus nodēvēja par "potenciāliem militāriem mērķiem" Krievijai.
Pagājušajā nedēļā Polijas nacionālās aizsardzības ministra vietniece Magdalēna Sobkovjaka-Čerņecka paziņoja, ka Varšava piedāvājusi savā teritorijā izvietot "Patriot" sistēmām paredzētu raķešu ražotni, kas ražotu munīciju Ukrainai. Pēc viņas teiktā, Polija būtu gatava apsvērt šādu iespēju, ja Kijiva saņemtu Vašingtonas licenci šo raķešu ražošanai.
Rute pēc Kremļa kodoldraudiem NATO aicina saglabāt mieru un turpināt atbalstīt Ukrainu
NATO ģenerālsekretārs Marks Rute paziņojis, ka alianse ir ievērojami spēcīgāka par Krieviju, tāpēc Maskavai potenciālā karā ar NATO nebūtu iespēju uzvarēt. Šie izteikumi izskanējuši pēc Krievijas brīdinājuma par iespējamu kodolieroču izmantošanu, ja NATO mēģinātu izolēt Kēnigsbergas apgabalu.
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"NATO ir daudz spēcīgāka par Krieviju, tāpēc Krievijai nav nekādu iespēju mūs uzvarēt," sacīja Rute.
Pēc NATO ģenerālsekretāra teiktā, alianse Krievijai atbildējusi, uzsverot, ka NATO ir aizsardzības alianse. Sabiedrotie arī aicinājuši Kremli pārtraukt "bezatbildīgo kodolretoriku" un izbeigt karu Ukrainā.
Rute aicināja NATO dalībvalstis saglabāt mieru, reaģējot uz Maskavas paziņojumiem, un turpināt atbalstīt Ukrainu.
"Labākais veids, kā ar to tikt galā, ir saglabāt mieru. Tas ir tas, ko mēs vēlamies pateikt: saglabājiet mieru, turpiniet iesākto un atbalstiet Ukrainu," sacīja Rute.