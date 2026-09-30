Lielbritānija un Francija aptur migrantu atgriešanas programmu pāri Lamanšam
Lielbritānija un Francija apturējušas pretrunīgi vērtēto migrācijas plānu, kas paredzēja principu “viens ieceļo, viens izceļo”.
Programmas "viens ieceļo, viens izceļo" ietvaros jaunas lietas vairs netiek izskatītas, teikts Lielbritānijas Iekšlietu ministrijas paziņojumā. Saskaņā ar šo plānu nelegālie imigranti, kas Lielbritānijā ieradās laivās pāri Lamanšam, tika aizturēti un nosūtīti atpakaļ uz Franciju, savukārt no Francijas tika uzņemts analoģisks patvēruma meklētāju skaits, kas bija pieteikušies, izmantojot drošu un likumīgu ceļu.
Vienošanās ietvaros no 2025. gada augusta līdz 2026. gada jūnijam no Francijas Lielbritānijā ieradās aptuveni 1117 patvēruma meklētāji, bet 1087 nelegālie imigranti no Lielbritānijas tika deportēti, liecina Iekšlietu ministrijas dati. "Mēs turpinām sadarboties ar Franciju, lai neatlaidīgi cīnītos pret [Lamanša] šķērsošanu mazās laivās, un esam panākuši reālus panākumus," teikts ministrijas paziņojumā.
Lai gan jauni lietu izskatīšanas gadījumi vairs netiks pieņemti, Iekšlietu ministrija norādīja, ka nākamajās nedēļās turpināsies deportāciju lidojumi, kuros no Lielbritānijas tiks transportēti tie, kas jau ir aizturēti. Pašreizējā situācija ir ļoti atšķirīga no pagājušā gada. Lēmums apturēt programmu pieņemts laikā, kad Lamanša šķērsošanas gadījumu skaits šogad dažādu iemeslu dēļ ir būtiski samazinājies.