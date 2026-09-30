Ķīna finansējusi pētījumus Lielbritānijā un nodevusi tos Pekinas izlūkdienestiem
Lielbritānijas Iekšējās drošības dienests MI5 brīdinājis, ka vairāk nekā 100 ar Lielbritānijas institūcijām saistīti akadēmiķi neapzināti palīdzējuši Ķīnas spiegošanas operācijām pret Apvienoto Karalisti, sadarbojoties ar fiktīvu uzņēmumu, kas saistīts ar Ķīnas izlūkdienestiem un drošības struktūrām.
Publiskā brīdinājumā MI5 aicināja universitātes un pētniekus pārskatīt sadarbību ar "China General Technology Research Institute" (CGTRI), norādot, ka turpmākas saites ar šo organizāciju teorētiski varētu novest pie kriminālatbildības par palīdzības sniegšanu ārvalstij.
“Šis brīdinājums atklāj Ķīnas izlūkdienestu mēģinājumus slepeni izmantot mūsu akadēmiķu zināšanas un pētījumus, tādējādi apdraudot mūsu nacionālo drošību un mūsu sabiedroto drošību,” pauda Lielbritānijas aizsardzības ministrs Dens Džārviss. Viņš norādīja, ka nosūtījis vēstuli visu universitāšu vadītājiem ar aicinājumu pārtraukt attiecības ar šo organizāciju.
MI5 norāda, ka CGTRI, kas dažkārt tiek tulkots arī kā "China Academy of General Technology" (CAGT), esot “ļoti cieši saistīts” ar Ķīnas Valsts drošības ministriju (MSS). Tāpat drošībnieki pauda, ka vairāk nekā 100 ar Lielbritāniju saistīti akadēmiķi esot piedalījušies projektos, kurus caur CGTRI finansējusi MSS. Dažos gadījumos pētnieki, iespējams, nav zinājuši par organizācijas patieso lomu viņu projektos.
Lielbritānijas akadēmiķi esot piedalījušies CGTRI finansētos projektos par tādām jomām kā mākslīgais intelekts, kiberdrošība, slēptās sakaru sistēmas un steganogrāfija – metode, ar kuras palīdzību slepens ziņojums vai fails tiek paslēpts parastā ziņojumā vai objektā.
MI5 aicināja Lielbritānijas akadēmiskās iestādes nekavējoties pārskatīt visas esošās un plānotās sadarbības ar CGTRI, lai nepieļautu, ka Ķīnas Valsts drošības ministrija turpina gūt labumu no Lielbritānijas universitāšu un pētniecības institūciju darba.
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Tiem akadēmiķiem, kuri pēc šī paziņojuma neņems vērā riskus un turpinās sadarbību, nākotnē varētu draudēt juridiskas sekas. MI5 atgādināja, ka 2023. gadā pieņemtais Nacionālās drošības likums, kura mērķis ir vērsties pret ārvalstu spiegošanu, paredz kriminālatbildību arī gadījumos, kad persona palīdz ārvalstu izlūkdienestam un tai bija pamatoti jāapzinās, ka tās rīcība var kaitēt valsts drošībai.