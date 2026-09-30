Princis Harijs saskāries ar jaunām drošības bažām pēc incidenta pie bērnu skolas
Princis Harijs un Megana Mārkla saskārušies ar jaunām drošības bažām par saviem bērniem. Viņu pārstāvji paziņojuši, ka fotogrāfi esot izpētījuši Ārčija un Lilibetas jaunās skolas teritoriju un centušies sekot līdzi viņu gaitām.
Pēc pāra pārstāvju teiktā, fotogrāfi esot iepriekš apskatījuši jaunās skolas apkārtni, bet vēlāk centušies vērot skolas teritoriju un tajā esošos bērnus. Harija un Meganas pārstāvji šādu rīcību nodēvēja par “ārkārtīgi bezatbildīgu”, uzsverot, ka runa ir par bērnu drošību un privātuma aizsardzību. “Fotogrāfu lēmums šādi rīkoties skolas tuvumā ir ārkārtīgi bezatbildīgs,” teikts pāra pārstāvja paziņojumā.
Ģimene iepriekš bija centusies saglabāt slepenībā gan savas jaunās dzīvesvietas, gan bērnu skolas atrašanās vietu. Turklāt pēc pārcelšanās uz Lielbritāniju Harija un Meganas bērni drošības apsvērumu dēļ jau vienu reizi bija mainījuši skolu.
Harijam un Meganai ir divi bērni – princis Ārčijs, kuram ir 7 gadi, un princese Lilibeta, kurai ir 5 gadi. Pāris 2020. gadā atteicās no oficiālajiem karaļnama pienākumiem un pārcēlās dzīvot ārpus Apvienotās Karalistes, kļūstot par privātpersonām. Pārim pašlaik ir sava drošības komanda, taču viņi vēlas, lai Lielbritānijas valdība nodrošinātu viņiem automātisku policijas aizsardzību, kāda tiek piešķirta citiem augstākajiem karaļnama locekļiem.
Princis Harijs jau ilgstoši ir runājis par bažām saistībā ar preses uzmanību, kas tiek pievērsta viņa ģimenei. Viņš iepriekš arī vainojis paparaci savas mātes, princeses Diānas, nāvē 1997. gadā – viņa gāja bojā autoavārijā Parīzē, kad automašīnas šoferis centās "atrauties" no fotogrāfiem, kas sekoja automašīnai.