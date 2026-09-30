Militārpersonas un politiķi vēlas Eiropā izveidot "militāro Šengenas zonu"
Trešdien, 30. septembrī, Briselē notiekošajā Eiropas mobilitātes pasākumā "Connecting Europe Days 2026" Eiropas Savienības amatpersonas un militārie līderi uzsvēra nepieciešamību stiprināt militāro mobilitāti Eiropā, tostarp veidojot tā dēvēto “militāro Šengenas zonu”.
Paneļdiskusijā par transporta tīklu atbilstību militārām vajadzībām un jauniem draudiem, NATO alianses Apvienotās atbalsta un nodrošinājuma pavēlniecības komandieris ģenerālleitnants Kajs Roršneiders sacīja, ka Eiropa ik dienu piedzīvo nopietnu apdraudējumu no Krievijas puses, tādēļ ir jānovērš transporta tīklu savienojamības nepilnības.
ES Militārās komitejas priekšsēdētājs ģenerālis Šons Klensijs uzsvēra, ka gan ES, gan NATO augstākā ranga militārpersonām ir nepieciešama paredzamība, lai plānotu militārās operācijas. Bet Beļģijas armijas štāba priekšnieka palīga vietniece atbalsta un iespēju nodrošināšanas jautājumos ģenerālmajore Katrīna D'Herta piebilda, ka ir jābūt skaidrībai par infrastruktūru, regulējumu un caurlaides spēju, kā arī transporta koridoru nepārtrauktību.
Visas trīs militārpersonas norādīja uz riskiem, ko militāra apdraudējuma gadījumā rada transporta tīklu nesavienojamība vai transporta koridoru nepietiekama caurlaides spēja uz dalībvalstu robežām. Tika uzsvērts, ka armijām ir svarīgi maksimāli ātri un bez liekiem šķēršļiem pārvietot personālu un aprīkojumu pār valstu robežām.
Izkristalizēti četri transporta koridori
Politiķu sarunā ES ilgtspējīga transporta un tūrisma komisārs Apostols Dzidzikosts sacīja, ka diskusijās ar militārpersonām ir izkristalizēti četri transporta koridori un ap 400 militāri nozīmīgu infrastruktūras objektu. Viņš arī piebilda, ka visu 27 ES dalībvalstu par aizsardzību atbildīgās ministrijas ir piešķīrušas finansējumu un iesniegušas izskatīšanai EK plānus militārās mobilitātes uzlabošanai.
Savukārt bloka aizsardzības un kosmosa komisārs Andrjus Kubiļus uzsvēra, ka loģistikas iespējām ir jāatbilst militārajām vajadzībām. Viņš norādīja, ka Eiropas aizsardzība ir kolektīva un dalībvalstīm ir jāspēj nodrošināt savu aizsardzību līdz brīdim, kad ierodas NATO spēki.
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Kubiļus arī teica, ka mērķis ir blokā izveidot "militāro Šengenas zonu", lai novērstu regulējuma un fiziskos šķēršļus, kas palēnina karavīru un militārā aprīkojuma pārvietošanu pāri robežām.
Eiropas Parlamenta viceprezidents Roberts Zīle (NA) norādīja, ka tādi projekti kā Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līnija "Rail Baltica" iegūst arvien lielāku militāro nozīmi. Zīle arī aicināja mācīties no Ukrainas pieredzes un uzticēties gan militārpersonām, gan aizsardzības rūpniecībai, taču vienlaikus viņš atgādināja, ka riskus infrastruktūrai rada ne tikai militāri apdraudējumi, bet arī, piemēram, laikapstākļi. Kā piemēru viņš minēja augusta vētru Latvijā, kad dažviet bez elektroapgādes un sakariem cilvēki bija pat vairākas diennaktis.
Jau vēstīts, ka Briselē šonedēļ notiek vadošais Eiropas mobilitātes pasākums "Connecting Europe Days" ("Eiropas infrastruktūras savienošanas dienas"), ko organizē Eiropas Komisijas (EK) Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts (DG MOVE). No pirmdienas līdz ceturtdienai politiķi, finanšu institūciju, nozares un EK pārstāvji diskutē par pasākumiem un pieredzi konkurētspējīga, noturīga, droša un ilgtspējīga transporta sektora attīstībai Eiropā. "Connecting Europe Days" notiek reizi divos gados.