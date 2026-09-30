NATO aicināja Maskavu atturēties no "arvien neapdomīgākās uzvedības pret sabiedrotajiem, un pārtraukt bezatbildīgo retoriku par kodolieročiem".
Pasaulē
Šodien 17:55
NATO aicinājusi Krieviju pārtraukt bezatbildīgo retoriku par kodolieročiem,
NATO aicinājusi Krieviju pārtraukt tās īstenoto bezatbildīgo retoriku par kodolieročiem, šādi reaģējot uz Maskavas brīdinājumiem, ka tā var pielietot kodolieročus, ja alianse mēģinās bloķēt Krievijas Kēnigsbergas apgabalu.
"Krievija būs gatava izmantot visu tās rīcībā esošo spēku un līdzekļu arsenālu, ieskaitot kodolieročus, lai aizsargātu savu teritoriju, ja NATO valstis veiks jebkādus mēģinājumus izolēt Kēnigsbergas apgabalu no pārējās valsts daļas," teikts Krievijas dokumentā, ar ko iepazinusies ziņu aģentūra.
NATO rakstiskajā atbildē norādīts, ka alianse ir aizsardzības savienība, kas apņēmusies novērst draudus savu dalībvalstu drošībai no visām pusēm un ka "nekādas NATO mācības vai darbības nerada draudus Krievijas teritorijai". NATO arī aicināja Maskavu atturēties no "arvien neapdomīgākās uzvedības pret sabiedrotajiem, pārtraukt bezatbildīgo retoriku par kodolieročiem" un izbeigt karu Ukrainā.