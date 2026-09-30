Zigfrīds Murešans balsojumā parlamentā saņēma tikai 182 balsis. Valdības apstiprināšanai nepieciešams vismaz 233 deputātu atbalsts.
Pasaulē
Šodien 17:37
Rumānijā turpinās politiskā krīze - parlaments neapstiprina proeiropeiskā politiķa Murešana iecelšanu premjera amatā
Rumānijas parlaments trešdien balsojumā neapstiprināja proeiropeiskā Nacionālās liberālās partijas politiķa Zīgfrīda Murešana iecelšanu premjerministra amatā, tādējādi pagarinot politisko krīzi, kas, kā norāda analītiķi, veicina galēji labējo spēku ietekmes vairošanos.
Murešans balsojumā parlamentā saņēma tikai 182 balsis. Valdības apstiprināšanai nepieciešams vismaz 233 deputātu atbalsts. Līdz ar Murešana kandidatūras noraidīšanu palielinājusies iespēja, ka drīzumā valstī notiks pirmstermiņa vēlēšanas.
Rumānijas parlaments 5. maijā uzticības balsojumā, ko bija ierosinājuši sociāldemokrāti un galēji labējie, nobalsoja par proeiropeiskā premjerministra Ilijes Boložana atstādināšanu no amata. Līdz jaunas valdības izveidošanai darbu turpina pagaidu valdība Boložana vadībā. Prezidents Nikušors Dans ir izvirzījis trīs kandidātus premjerministra amatam, taču nevienam no viņiem nav izdevies izveidot valdību.