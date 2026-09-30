“Es biju pārklāts ar asinīm. Tas bija neprāts!" Atklātas jaunas detaļas par satraucošo incidentu Dubaijas-Izraēlas reisā
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņojis, ka, pēc viņa rīcībā esošās sākotnējās informācijas, incidents “Flydubai” reisā no Dubaijas uz Telavivu izcēlās, kad viens no pilotiem sadūra otru pilotu un, iespējams, mēģināja ar lidmašīnu avarēt.
Netanjahu sacīja, ka viņš runājis ar vienu no Izraēlas pasažieriem, kurš aprakstījis, ka lidmašīna sākusi griezties un zaudēt augstumu. Pēc viņa teiktā, pasažieris kopā ar apkalpes locekli esot devies uz kabīni un palīdzējis apturēt cilvēku, kurš uzbrucis pilotam. Premjers uzteica pasažierus un apkalpi par rīcību, norādot, ka viņu darbības palīdzējušas novērst iespējamu katastrofu.
Savukārt Izraēlas aizsardzības ministrs Izraels Katzs paziņoja, ka sākotnējā informācija liecinot par iespējamu “džihādistu teroraktu”. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka notikušā apstākļi vēl tiek izmeklēti.
Saskaņā ar Netanjahu teikto, cilvēks, kurš veica uzbrukumu, tika aizturēts un tiek iztaujāts Saūda Arābijas varasiestādēs. "Flydubai" norādīja, ka incidents nav ietekmējis citus aviokompānijas reisus. Maršrutā starp Dubaiju un Telavivu aviokompānija parasti veic vairākus lidojumus dienā.
"Es biju pārklāts ar asinīm. Tas bija neprāts!"
Pēc incidenta vairāki pasažieri medijiem aprakstīja satraucošos mirkļus lidmašīnā. Kāds pasažieris vārdā Zvika Maness vietējiem medijiem pauda, ka situācija bijusi “ārkārtīgi traumatiska”. Vīrietis norādīja, ka viņa meita incidenta laikā atradās labierīcībās, bet sieva, kura sēdējusi netālu no pilotu kabīnes, dzirdējusi skaļus kliedzienus un saucienus.
Pēc viņa teiktā, sieva nekavējoties informējusi par dzirdēto rezerves pilotu un aicinājusi viņu doties kabīnē. Maness apgalvoja, ka vēlāk pats devies palīdzēt un piedalījies cilvēka savaldīšanā.
“Es biju pārklāts ar asinīm. Tas bija neprāts,” viņš sacīja.
Arī cits pasažieris publiski runāja par haosu lidmašīnā. Viņš sacīja, ka aptuveni stundu pirms paredzētās nosēšanās lidaparāts sācis “krist lejup”, bet pēc tam salonā atskanējuši skaļi kliedzieni. Pēc viņa teiktā, vairāki cilvēki devušies uz pilotu kabīni, kur palīdzējuši apturēt uzbrucēju un sniegt palīdzību ievainotajam pilotam.
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“Mēs pārņēmām kontroli pār lidojumu un apturējām uzbrucēju ar nazi, kurš sadūra vienu no pilotiem,” apstiprina kāds cits pasažieris. Viņš piebilda, ka viens pilots esot smagi ievainots, bet otrs pilots turpinājis vadīt lidmašīnu kopā ar apkalpes palīdzību.
Jau ziņots, ka trešdien, 30. septembrī, pilotu konflikta dēļ Dubaijas-Izraēlas reisā lidmašīna “Flydubai” nosūtīja ārkārtas signālu un mainīja kursu, radot bažas par iespējamu lidmašīnas nolaupīšanas mēģinājumu. Kāda Izraēlas amatpersona sākotnēji aģentūrai “Reuters” apgalvoja, ka trauksmes iemesls bijusi fiziska sadursme starp diviem pilotiem.