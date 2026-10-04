Amerikāniete ar ģimeni pārceļas uz Somiju un piedzīvo kultūršoku
Pārcelšanās uz otru pasaules malu kopā ar trim bērniem neizbēgami nozīmē pielāgošanos jauniem ieradumiem un tradīcijām. Tomēr 38 gadus vecajai Šenonai, kura no ASV pārcēlās uz Somiju, lielākais pārsteigums izrādījās nevis ziemeļu klimats. Daudz vairāk viņai lika aizdomāties par to, cik atšķirīgi Somijā uzvedas bērni un viņu vecāki.
38 gadus vecā Šenona Leiko jūlija beigās kopā ar ģimeni pārcēlās no ASV uz Somiju. Par viņu jauno mājvietu kļuva Raumas pilsēta, kur vietējā kuģu būvētavā strādā viņas vīrs, vēsta somu ziņu portāls "Iltalehti".
Lai gan ģimene pārcēlusies uz otru pasaules malu, īsā laikā Somija viņiem jau kļuvusi pārsteidzoši tuva. Iespējams, savu lomu tajā spēlē arī fakts, ka pirms pārcelšanās uz Somiju ģimene dzīvoja Aļaskas štatā. Garas un aukstas ziemas viņus nebiedē.
Šenona pamanījusi arī citas līdzības starp Aļasku un Somiju – abās vietās ir mierīga un mazapdzīvota vide. Vienlaikus viņa norāda, ka salīdzinājumā ar Aļaskas pilsētu Kodiaku, kur dzīvo aptuveni 5000 cilvēku, Raumā ir daudz vairāk iespēju dažādām nodarbēm.
Viena no lielākajām pārmaiņām ģimenes ikdienā ir iespēja gandrīz visur pārvietoties ar velosipēdu.
"Mēs šeit visur braucam ar velosipēdiem. Ne tikai tāpēc, ka šeit ir skaisti un plaši veloceliņi, bet arī tāpēc, ka šeit tā vienkārši ir pieņemts," viņa stāstīja vietējam izdevumam.
Somu vecāki ir klusāki
Šenonas ģimenē aug trīs bērni – piecus, sešus un astoņus gadus veci. Viņi mācās somu skolā imigrantiem paredzētā sagatavošanas kursā, kur līdzās ierastajiem mācību priekšmetiem apgūst arī somu valodu.
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Bērni labi pielāgojušies gan dzīvei Somijā, gan skolai. Šenonu priecē arī tas, ka vietējie bērni nebaidās ar viņas bērniem runāt angļu valodā, kamēr viņas pašas atvases jau nedaudz iemācījušās somu valodu.
Pēc trīs bērnu mātes domām, Somija daudzējādā ziņā ir iekārtota tā, lai ģimenēm ar bērniem tajā būtu ērti dzīvot. Viņa īpaši uzteic, piemēram, rotaļu laukumus un bērnu stūrīšus restorānos.
"Es neteiktu, ka šeit ir vairāk rotaļu laukumu, taču tie atšķiras no tiem, kas ir ASV. Šeit mani bērni var fiziski pārbaudīt savas spējas, un paši laukumi nav tik ļoti piepildīti ar plastmasas elementiem," viņa stāsta.
Tieši rotaļu laukumos Šenona pamanījusi kādu interesantu kultūras atšķirību.
Pēc viņas novērojumiem, somu vecāki parasti aicina bērnus ievērot kārtību vai dod norādījumus klusā balsī – viņi pieiet pie bērna un ar viņu runā tieši. Savukārt ASV, pēc Šenonas teiktā, daudz ierastāk ir, ka vecāks bērnam norādījumus sauc pāri visam rotaļu laukumam.
Jaunajā vidē Šenonai jāatrod līdzsvars starp saviem ieradumiem un pielāgošanos vietējai kultūrai.
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"Es nevēlos, lai mani vai manus bērnus uzskatītu par skaļajiem un kaitinošajiem amerikāņiem. Šis stereotips neatbilst patiesībai – mēs vienkārši esam pieraduši vairāk izmantot savu balsi," viņa skaidro.
Šenona atzīst, ka pēc pārcelšanās uz Somiju viņas pašas bērni sākumā viņai šķita aktīvāki un skaļāki nekā vietējie bērni. Taču, jo ilgāk ģimene dzīvo Somijā, jo vairāk viņa pamana, ka arī somu bērni patiesībā prot skaļi spēlēties un skraidīt.
"Es cenšos atrast līdzsvaru – nepievērst sev pārāk daudz uzmanības un neveicināt negatīvus stereotipus, bet vienlaikus atgādinu sev, ka nedaru neko nepareizu, audzinot savus bērnus ar cieņu, taču savā veidā," viņa secina.