Dienvidkoreja atklāj detaļas strīdā ar Ukrainu par Ziemeļkorejas karagūstekņiem
Dienvidkoreja apgalvo, ka Ukraina esot apņēmusies paturēt slepenībā informāciju par divu Ziemeļkorejas karavīru nodošanu Seulai, taču vēlāk šo informāciju publiskojusi.
Dienvidkorejas Nacionālais izlūkdienests (NIS) norādījis, ka Ukraina sarunu sākumā pati esot ierosinājusi neizpaust informāciju par Ziemeļkorejas karavīru nodošanu Dienvidkorejai, vēsta Dienvidkorejas izdevums "Yonhap".
Saskaņā ar "Yonhap" informāciju, Ukrainas pārstāvji skaidrojuši, ka informācijas publiskošana varētu negatīvi ietekmēt turpmākās karagūstekņu apmaiņas ar Krieviju. Tiek apgalvots, ka abas puses sākotnēji vienojušās par informācijas neizpaušanu.
Dienvidkorejas parlamenta deputāti norādījuši, ka divi Ziemeļkorejas karavīri, kurus sagūstījuši Ukrainas bruņotie spēki, Dienvidkorejā nogādāti šā gada septembra vidū. Viņu veselības stāvoklis esot bijis apmierinošs.
Iepriekš, 23. septembrī, uzstājoties ANO Ģenerālajā asamblejā, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukraina nodevusi Dienvidkorejai divus Ziemeļkorejas karavīrus. Viņi esot sagūstīti 2025. gada sākumā Ukrainas aizsardzības operācijas laikā Krievijas Kurskas apgabalā.
Pēc šī paziņojuma Dienvidkorejas prezidents Lī Dže Mjongs apsūdzēja Kijivu slepenas informācijas izpaušanā. Viņš apgalvoja, ka Seula un Kijiva bija vienojušās par Ziemeļkorejas karavīru nodošanas slepenību, lai nodrošinātu viņu drošību.