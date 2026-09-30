Maskava gatavojusi atentātus pret Gariju Kasparovu, Iļju Ponomarjovu un citiem opozicionāriem
Krievijas izlūkdienesti ir uzsākuši plaša mēroga kampaņu, lai sagatavotu atentātus pret ietekmīgākajām Krievijas opozīcijas figūrām.
Krievijas specdienesti esot izveidojuši plašu kampaņu, lai sagatavotu atentātus pret ietekmīgākajiem Krievijas opozīcijas pārstāvjiem, vēsta Spānijas laikraksts "El Mundo", atsaucoties uz avotiem politiķu apkārtnē.
Saskaņā ar izdevuma informāciju, Krievijas drošības struktūras esot gatavojušas slepkavības mēģinājumus pret opozīcijas politiķiem Gariju Kasparovu, Iļju Ponomarjovu un Ivanu Tjutrinu.
"El Mundo" vēsta, ka pēdējos mēnešos Kasparovs un Ponomarjovs saņēmuši ASV varasiestāžu brīdinājumus par iespējamiem atentātu plāniem. Kasparovam vasarā paziņots, ka viņš esot kļuvis par Maskavas mērķi, pēc kā ASV iestādes pirmo reizi kopš viņa emigrācijas uz Ņujorku 2013. gadā politiķim nodrošinājušas īpašu aizsardzību.
Kā iespējamie mērķi minēti arī Vladimirs Kara-Murza un baškīru aktīvists Ruslans Gabbasovs.
Pēc "El Mundo" rīcībā esošās informācijas, viskonkrētāk sagatavots bijis iespējamais uzbrukums Iļjam Ponomarjovam. Kāds Venecuēlas pilsonis, kurš esot darbojies pēc ASV apsūdzētā Anhela Eduardo Kastro norādījumiem, esot nofotografējis divus objektus Vašingtonā, kas saistīti ar opozicionāru. Par slepkavības veikšanu esot piedāvāti 40 000 ASV dolāru.
Pēc tam, kad vīrietis atteicies pats piedalīties slepkavībā, viņam esot lūgts atrast citu izpildītāju.
Vienlaikus Lietuvā esot gatavots atentāts pret Ivanu Tjutrinu, kurš iepriekš atradies apsardzībā.
Par vēl vienu iespējamo mērķi tiek minēts Ruslans Gabbasovs. Viņš 2025. gadā savā automašīnā esot atradis izsekošanas ierīci, bet 2026. gada pavasarī Lietuvas varasiestādes paziņojušas par iespējamā uzbrukuma novēršanu pret viņu.