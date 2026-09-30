Putins kopā ar Kabajevu slepeni lidojuši uz ārzemēm: avots atklāj detaļas
Krievijas diktators Vladimirs Putins un viņa neoficiālā sieva Alīna Kabajeva vismaz vienu reizi kopā lidojuši uz ārzemēm.
Krievijas diktators Vladimirs Putins un viņa neoficiālā sieva Alīna Kabajeva vismaz vienu reizi kopā atradušies ārpus Krievijas. Tas bijis Kazahstānā 2017. gada februārī, vēsta izdevums "Projekt".
Izdevums, atsaucoties uz Krievijas Federālā robežsardzes dienesta datu noplūdēm, pieļauj, ka brauciens varēja būt saistīts ar neformālām Putina tikšanās reizēm ar toreizējo Kazahstānas prezidentu Nursultanu Nazarbajevu.
Saskaņā ar "Projekt" informāciju, 2017. gada 23. februārī Kabajeva ieradās Almati ar privātu biznesa lidmašīnu "Embraer Legacy 650". Viņa ceļojusi bez draugiem un radiniekiem, bet pēc četrām dienām ar to pašu lidmašīnu atgriezusies Krievijā.
Putins oficiāli Kazahstānā ieradās 27. februārī ar prezidenta lidmašīnu. Tomēr Krievijas valsts mediji vēlāk ziņoja, ka viņš valstī ieradies dažas dienas agrāk un Šimbulakas slēpošanas kūrortā neformālā gaisotnē ticies ar Nazarbajevu.
Par Kabajevas braucienu toreiz publiski netika ziņots. Lidmašīnu, ar kuru viņa pārvietojās, apkalpoja kompānija "VistaJet", un lidojuma izmaksas varēja sasniegt aptuveni 26 000 ASV dolāru. Šo pašu lidmašīnu dažādos laikos izmantojuši arī Krievijas amatpersonu radinieki un Kremļa pārstāvji.
"Projekt" arī pieļauj, ka Putins un Kabajeva vienlaikus varēja atrasties Uzbekistānā 2016. gada jūnijā. Putins tur ieradās 23. jūnijā uz Šanhajas Sadarbības organizācijas samitu, savukārt Kabajeva 30. jūnijā atgriezās Maskavā ar regulāro "Aeroflot" reisu.
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Alina Kabajeva publiskos pasākumos
Olimpiskā čempione mākslas vingrošanā Alina Kabajeva dažādos pasākumos.
Vienlaikus nav atrasti dati par viņas izlidošanu no Krievijas, tāpēc izdevums pieļauj, ka viņa varēja izmantot valdības lidmašīnu.
Bērnus līdz šim neviens nav redzējis - tiek apgalvots, ka viņi dzīvo aiz viņa rūpīgi apsargāto piļu biezajām sienām, tālāk no cilvēku acīm.
Zināms, ka Putinam ir arī mazbērni no viņa vecākās meitas, 40 gadus vecās Marijas Voroncovas (bērnu ārsts), un 38 gadus vecās Jekaterinas Tihonovas, zinātnieces, menedžeres un bijušās dejotājas. Tāpat pēc mediju ziņām, Putinam ir slepena meita - 22 gadus vecā Katrīna Krivonogih, kas pazīstama kā Luīze Rozova.
Krievijas domes deputāte, Putina varbūtējā mīļotā Alina Kabajeva
Bijusī mākslas vingrotāja Alina Kabajeva, kas medijos ne vienreiz vien pieminēta kā Krievijas prezidenta Vladimira Putina iespējamā mīļākā
Tiek uzskatīts, ka viņa dzimusi bijušajai prezidenta mīļākajai, 50 gadus vecajai Svetlanai Krivonogih, kura no apkopējas kļuvusi par multimiljonāri, kurai pieder daļas bankā un striptīza klubs Sanktpēterburgā. Zināms, ka Luīze pēc kara sākuma Ukrainā 2022. gadā, pārcēlās uz Franciju, Parīzi.
Putins ir ārkārtīgi slēpts privātās dzīves jautājumos. Kādā intervijā šķirtais prezidents sacīja: "Es neļaušu iejaukties savā privātajā dzīvē. Tas ir jārespektē."
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Alīna Kabajeva
Alīnas Kabajevas labās rokas pirkstā pamanīts iespaidīgs gredzens, kāds iepriekš viņai nebija redzēts. Tas liek ļauties spekulācijām, ka Putins varētu ...