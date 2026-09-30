VIDEO: satraucoši kadri no "Flydubai" lidmašīnas salona, kas ceļā uz Izraēlu izsludināja trauksmi
Internetā parādījušies pirmie kadri no "Flydubai" lidmašīnas salona, kas 30. septembra rītā gandrīz piedzīvoja katastrofu konflikta dēļ uz klāja.
Lidmašīnā, kas izsludināja trauksmes signālu, noticis nopietns konflikts. Video redzams, ka pasažieri atradās panikā – cilvēki kliedza un lūdzās.
Sākotnēji tika izskatītas vairākas notikušā versijas. Viena no tām paredzēja, ka viens no pilotiem varētu būt mēģinājis apzināti novirzīt lidmašīnu zemes virzienā, pēc kā otrs pilots iesaistījies fiziskā konfliktā ar viņu. Tika ziņots arī, ka stjuarti un pasažieri mēģinājuši iekļūt pilotu kabīnē, lai palīdzētu.
Saskaņā ar citu versiju konflikta laikā viens no pilotiem esot izvilcis nazi un ievainojis otru. Pēc tam pasažieri esot ieraudzījuši ar asinīm notraipītu pilotu kabīni un sākusies panika. Konflikta iemesli sākotnēji nebija zināmi.
Izskanēja arī versija, ka piloti varētu būt bijuši Krievijas un Ukrainas izcelsmes un konflikts sācies šī iemesla dēļ. Vēlāk šī informācija tika noliegta.
Saskaņā ar izdevuma "Walla" sniegto informāciju, uzbrucējs varētu būt bijis Omānas pilsonis, bet cietušais – Apvienoto Arābu Emirātu pilsonis.
Tiek ziņots, ka drošu lidmašīnas nosēšanos izdevies nodrošināt, pateicoties papildu pilotu ekipāžai, kas atradās uz klāja.
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Jauns.lv jau vēstīja, ka “Flydubai” reiss FZ1073, lidojot no Dubaijas uz Izraēlu, virs Jordānijas gaisa telpas mainīja kursu Saūda Arābijas virzienā. Lidojumu izsekošanas vietnes “Flightradar24” dati liecina, ka lidmašīna sākotnēji pārraidīja vispārēju ārkārtas situācijas signālu, bet dažas minūtes vēlāk – signālu, kas var liecināt par prettiesisku iejaukšanos lidmašīnas darbībā. Vēlāk lidmašīna atkārtoti pārraidīja vispārējo ārkārtas signālu un nolaidās Tabūkas lidostā Saūda Arābijas ziemeļrietumos.
Izraēlas premjerministra birojs paziņoja, ka notikušais netiek uzskatīts par lidmašīnas nolaupīšanu.
Savukārt kāda Izraēlas amatpersona, kas ar “Reuters” runāja anonīmi, norādīja, ka piloti ārkārtas signālus pārraidījuši pēc tam, kad starp viņiem izcēlies fizisks konflikts. Pagaidām nav skaidrs, vai kāds no pilotiem attiecīgo trauksmes signālu aktivizējis apzināti. “Flydubai” sākotnēji komentāru par notikušo nesniedza.